اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:11 م
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حجز صاحب مخزن ضبط بحوزته ملابس جاهزة مجهولة المصدر فى الجمالية للتحريات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:20 م
حجز صاحب مخزن ضبط بحوزته ملابس جاهزة مجهولة المصدر فى الجمالية للتحريات ملابس - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حجز مسئول عن مخزن ملابس في الجمالية، 24 ساعة على ذمة التحريات ، لإدارته بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش التجارى.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن ملابس جاهزة "كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة")، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المخزن على (كمية من الملابس الجاهزة).

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


امن القاهرة

ملابس مجهولة المصدر

اخبار الحوادث

الجمالية

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