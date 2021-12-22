حبس صاحب مصنع بحوزته منتجات جلدية مجهولة المصدر فى السلام

كتب محمد إبراهيم

أمرت النيابة العامة حبس مسئول عن مصنع مصنوعات جلدية بالسلام لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (مسئول عن مصنع مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم السلام أول)، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر ومقلدة ومنسوبة لعلامات تجارية وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المصنع على المضبوطات (3,750 طن مواد خام - 4500 قطعة مصنوعات جلدية ومستلزمات إنتاج – 2 ماكينة) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته اعترف بإدارته المصـنـع بـدون تـرخيص وحيازته للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.