تنفيذ 17 ألف و 53 مشروع للشباب بالشرقية بـ 2 مليار و 709 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

واشار إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وإلى أهمية برنامج "مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 17 ألف و 53 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك "، بتكلفة 2 مليار و 709 مليون و 866 ألف جنيه، لتوفر 51 ألف و287 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربى الشبراوى مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التى تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشى – تجارة حبوب – ورشة موبيليا، وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق و حى أول وثان جاؤوا فى المركز الأول بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2483 مشروع بقيمة 288 مليون و 296 ألف و 400 جنيه ، يليه فى المركز الثانى مركز الحسينية بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 760 مشروع بقيمة 293 مليون و 429 ألف و 250 جنيه، ويليه فى المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2382 مشروع بقيمة 325 مليون و 700 ألف جنيه و 419 جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.