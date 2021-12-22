اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:00 م
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تفاصيل مصرع شخص فى انهيار بلكونة بالإسكندرية.. لايف وصور

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:56 م
تفاصيل مصرع شخص فى انهيار بلكونة بالإسكندرية.. لايف وصور جانب من الحادث
الإسكندرية أسماء على بدر

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اجرى اليوم السابع بث مباشر من حادث مصرع شخص في سقوط سقف شرفة عقار، بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، جراء الطقس السيئ والأمطار الغزيرة  التي تشهدها المحافظة بالتزامن نوة الفيضة الصغرى.
 
وتلقى حى شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، بلاغًا بسقوط سقف بلكونة بالدور الرابع علوي بالعقار تقاطع محمد شبل البسيوني مع شارع المشير، مما أسفر عن حالة وفاة، وتلفيات في 3 سيارات أسفل العقار.
 
وتوجه على الفور الجهات المعنية بحي شرق الإسكندرية، وقوات الأمن بقسم شرطة سيدي جابر، وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، والتنسيق مع المرور لرفع السيارات المتهشمة.
 
وتبين من المعاينة أن العقار صادر له 2 قرار ترميم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، كما حررت الإدارة الهندسية بالحي عدة محاضر مخالفة بقسم الشرطة التابع لعدم تنفيذ قرار اللجنة وعمل الصيانات اللازمة للعقار.
 
ووجه محارب هيلع رئيس حي شرق، وحدة الأزمات والكوارث بحي شرق، باتخاذ اللازم لتأمين المارة ورفع الأنقاض، من خلال حواجز لتأمين المواطنين بالتنسيق مع الحماية المدنية.


 

اثار الحادث
اثار الحادث

 

الحادث
الحادث

 

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

 

حادث البلكونة
حادث البلكونة

 

 

حادث سقوط بلكونة بالإسكندرية
حادث سقوط بلكونة بالإسكندرية

 

 

حادث سقوط بلكونه من عقار قديم بالإسكندرية
حادث سقوط بلكونه من عقار قديم بالإسكندرية

 

 

سقوط البلكونة
سقوط البلكونة

 

 

سقوط بلكونه من عقار قديم بالإسكندرية
سقوط بلكونه من عقار قديم بالإسكندرية

 


 


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