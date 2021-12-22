تفاصيل سقوط عاطل قبل ترويجه أقراصا مخدرة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها بين عملائه في أوسيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. تم ضبط المتهم بعد أن أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بمنطقة أوسيم.

عقب رصد تحركات المتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه بعد إعداد كمين له في الاماكن التي يتردد عليها، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة اعترف بحيازتها بقصد الاتجار. تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.

اعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة خاصة الهيروين، وحيازته الهاتف للتواصل مع عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. تجارة المخدرات، مخدرالهيروين، عقوبة تجارة المخدرات، المنيرة الغربية، أمن الجيزة