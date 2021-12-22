تعليم دمياط يطلق مبادرة "كلنا واحد" لنشر ثقافة اللامركزية المالية

دمياط معتز الشربينى

أطلقت مديرية التربية التعليم بدمياط في تعاون مع المهتمين بالعملية التعليمية، مبادرة " كلنا واحد" لتكون بداية انطلاقة تهدف الى نشر ثقافة اللامركزية المالية والإدارية للمهتمين بالعملية التعليمية وتفعيلا لدورهم البناء فى تهيئة البيئة التعليمية جنبا الى جنب واستكمالا لدور إدارة دعم اللامركزية بالديوان بتوزيع مخصصات مالية لإتمام أعمال الصيانة البسيطة الدورية وتعزيزا للدور الفعال للمجتمع المحلى.

وأوضحت دكتور داليا البيسي مدير إدارة دعم اللامركزية، أنه فى ظل فكر غير مسبوق وتحت رعاية قائد قلما وجد، حاضرا بفكره ومحفزا للجميع، وافق الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط علي انطلاق المبادرة من إدارة فارسكور التعليمية بالاجتماع ببعض مديرى المدارس والمهتمين بالعملية التعليمية، تفعيلا لدورهم فى استكمال أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، ونشر الوعى بأهمية التكامل فى دور اللامركزية المالية والإدارية والمجتمع المحلى.

وقام المهتمون بالعملية التعليمية بعمل مصبعات حديدية للأدوار العليا واستكمال بعض أعمال السباكة وتركيب الزجاج بمدرسة شرباص الإعدادية كما قاموا برصف مدخل البوابة الرئيسية من الداخل والخارج ورصف فناء المدرسة بمساحة ١٢٠٠ متر ورصف حديقة الألعاب للروضة كما قاموا بعمل شبابيك ألوميتال للمسجد وتركيب مظلة على البوابة ومظلة للأمن وعمل منصة للإذاعة المدرسية بالمدرستين.