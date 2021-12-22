تعرف على محطة وشبكات مياه شرب أبوقرقاص المنيا & 5 معلومات

المنيا -حسن عبد الغفار

بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددا من المشروعات القومية الجديدة بمحافظة المنيا عبر الفيديوكونفرنس، ومنها محطة وشبكات مياه شرب مدينة ابوقرقاص ، ضمن المشروعات القومية الكبرى في محافظات الصعيد.

و"اليوم السابع" يقدم 5 معلومات عن المشروع

1. يتم التشغيل الجزئى للمحطة بطاقة 102 / 204 ألف م3/يوم

2. يضم المشروع مأخذًا على نهر النيل ومحطة المياه، وشبكات بطول 118.7 كيلومتر بأقطار من 1500 مم 250مم .

4. 3 معديات نفقية، تمتد أسفل السكة الحديد وترعة الإبراهيمية وطريق مصر / أسوان الزراعي لنقل المياه من شرق الإبراهيمية إلى غربها

5. تخدم أكثر من 500 ألف نسمة، بمناطق "مركز ومدينة أبو قرقاص، وقرى جنوب مدينة المنيا ، وقرى شمال مدينة ملوى"، بتكلفة 885 مليون جنيه .

وكان وقال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الدولة توجهت بمشروع الشراكة مع القطاع الخاص منذ 2014 ، حيث تم طرح 18 مشروعا بتكلفة تريليون جنيه، وفرت 1.2 مليون فرصة عمل.

وأضاف وزير الإسكان خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في أسيوط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم مشروعات وزارة الإسكان في الصعيد بلغ 86.5 مليار جنيه، شاركت فيها 2800 شركة، ووفرت 1.4 مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى مبادرة "تدريب من أجل التشغيل"، وذلك للحصول على الشهادات الدالة على هذا التدريب، معقبا: "سنعطى أفضلية للطروحات والشركات التي تستعين بشباب صعيد مصر".

واستدعي وزير الإسكان النموذج الألماني في تحسين جودة الحياة، مضيفا: "ألمانيا من 85 عدد سكانها ثابت، وأحنا كنا تلت السكان الموجود دلوقتي..هما بيشتغلوا على تحسين جودة الحياة، واحنا لسه بنشتغل على الحاجات الأساسية "، مؤكدا أن خطة التنمية التي تضعها الدولة تتركز على الارتقاء بجودة الحياة".

وكشف "الجزار" عن الانتهاء من تغطية خدمات الصرف الصحي في كافة محافظات الصعيد بعد عامين بنسبة 100% ، لتسبق محافظات الصعيد نظيراتها من المحافظات الأخرى.