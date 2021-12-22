تعرف على محطة وشبكات مياه شرب أبوقرقاص المنيا & 5 معلومات

بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددا من المشروعات القومية الجديدة بمحافظة المنيا عبر الفيديوكونفرنس، ومنها محطة وشبكات مياه شرب مدينة ابوقرقاص ، ضمن المشروعات القومية الكبرى في محافظات الصعيد.
و"اليوم السابع" يقدم 5 معلومات عن المشروع
1. يتم التشغيل الجزئى للمحطة بطاقة 102 / 204 ألف م3/يوم
2. يضم المشروع مأخذًا على نهر النيل ومحطة المياه، وشبكات بطول 118.7 كيلومتر بأقطار من 1500 مم 250مم .
4. 3 معديات نفقية، تمتد أسفل السكة الحديد وترعة الإبراهيمية وطريق مصر / أسوان الزراعي لنقل المياه من شرق الإبراهيمية إلى غربها
5. تخدم أكثر من 500 ألف نسمة، بمناطق "مركز ومدينة أبو قرقاص، وقرى جنوب مدينة المنيا ، وقرى شمال مدينة ملوى"، بتكلفة 885 مليون جنيه .
وكان وقال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الدولة توجهت بمشروع الشراكة مع القطاع الخاص منذ 2014 ، حيث تم طرح 18 مشروعا بتكلفة تريليون جنيه، وفرت 1.2 مليون فرصة عمل.
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