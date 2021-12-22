اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 05:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على المشروعات الأثرية الكبرى بمحافظات الصعيد

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:00 ص
تعرف على المشروعات الأثرية الكبرى بمحافظات الصعيد مشروعات اثرية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد المواقع السياحية والأثرية بمحافظات الصعيد، اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، سواء بافتتاح متاحفجديدة أو ترميم المواقع الأثرية وغيرها، ووصلت المشروعات لـ 34 مشروعاً تم تنفيذها، ونستعرض هنا أبرز المشروعات الكبرى:
 

1مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بين معبدي الأقصر والكرنك

2-افتتاح القطاعين الأول والخامس من طريق الكباش بالأقصر

3- افتتاح معبد هيبس بالواحات الخارجة للزيارة

4- مشـروع إنــارة مــعبد الــرامــسيوم وثــلاث مــقابــر بــمنطقة وادي الملوك بالأقصر

5- مشروع تخفيض المياه الجوفية بمعبد إدفو

6- مشــــــروع تــــــخفيض مخــــــزون المــــــياه الــــــجوفــــــية بــــــمعبد ســــــيتي الأول ومشروع تطوير منطقة أبيدوس الأثرية بسوهاج

7- إنشاء متحف سوهاج القومي

8- تطوير متحف بني سويف

9- تنفيذ متحف المنيا

10- تــــم تــــوريــــد وتــــركــــيب أجهــــزة ومــــعدات لــــتأمــــين وحــــمايــــة الآثــــار بالبر الغربي بالأقصر.

11- 6 آثار قبطية تم الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة بها خلال الفترة يوليو 2014 حتى الآن

12- 12 مشروعا تم الانتهاء منها وافتتاحها بمناطق آثار مصرالوسطى والعليا خلال الفترة يوليو 2014 حتى الآن


السياحة والآثار

الآثار المصرية

الأقصر

أسوان

متحف سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة