تعرف على المشروعات الأثرية الكبرى بمحافظات الصعيد

1- مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بين معبدي الأقصر والكرنك
2-افتتاح القطاعين الأول والخامس من طريق الكباش بالأقصر
3- افتتاح معبد هيبس بالواحات الخارجة للزيارة
4- مشـروع إنــارة مــعبد الــرامــسيوم وثــلاث مــقابــر بــمنطقة وادي الملوك بالأقصر
5- مشروع تخفيض المياه الجوفية بمعبد إدفو
6- مشــــــروع تــــــخفيض مخــــــزون المــــــياه الــــــجوفــــــية بــــــمعبد ســــــيتي الأول ومشروع تطوير منطقة أبيدوس الأثرية بسوهاج
7- إنشاء متحف سوهاج القومي
8- تطوير متحف بني سويف
9- تنفيذ متحف المنيا
10- تــــم تــــوريــــد وتــــركــــيب أجهــــزة ومــــعدات لــــتأمــــين وحــــمايــــة الآثــــار بالبر الغربي بالأقصر.
11- 6 آثار قبطية تم الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة بها خلال الفترة يوليو 2014 حتى الآن
12- 12 مشروعا تم الانتهاء منها وافتتاحها بمناطق آثار مصرالوسطى والعليا خلال الفترة يوليو 2014 حتى الآن
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة