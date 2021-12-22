تعرف على المشروعات الأثرية الكبرى بمحافظات الصعيد

كتب محمد أسعد

تشهد المواقع السياحية والأثرية بمحافظات الصعيد، اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، سواء بافتتاح متاحفجديدة أو ترميم المواقع الأثرية وغيرها، ووصلت المشروعات لـ 34 مشروعاً تم تنفيذها، ونستعرض هنا أبرز المشروعات الكبرى:

1- مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بين معبدي الأقصر والكرنك

2-افتتاح القطاعين الأول والخامس من طريق الكباش بالأقصر

3- افتتاح معبد هيبس بالواحات الخارجة للزيارة

4- مشـروع إنــارة مــعبد الــرامــسيوم وثــلاث مــقابــر بــمنطقة وادي الملوك بالأقصر

5- مشروع تخفيض المياه الجوفية بمعبد إدفو

6- مشــــــروع تــــــخفيض مخــــــزون المــــــياه الــــــجوفــــــية بــــــمعبد ســــــيتي الأول ومشروع تطوير منطقة أبيدوس الأثرية بسوهاج

7- إنشاء متحف سوهاج القومي

8- تطوير متحف بني سويف

9- تنفيذ متحف المنيا

10- تــــم تــــوريــــد وتــــركــــيب أجهــــزة ومــــعدات لــــتأمــــين وحــــمايــــة الآثــــار بالبر الغربي بالأقصر.

11- 6 آثار قبطية تم الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة بها خلال الفترة يوليو 2014 حتى الآن

12- 12 مشروعا تم الانتهاء منها وافتتاحها بمناطق آثار مصرالوسطى والعليا خلال الفترة يوليو 2014 حتى الآن