تدريبات وورش العمل للتنمية المهنية لمعلمى ومديرى المدارس دمياط

دمياط معتز الشربينى

شهد اليوم الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مجموعة من التدريبات التي تهدف للتنمية المهنية لمعلمي الصفوف الأولى ومديري الإدارات النوعية والتوجيه المالي والإداري والتدريب والجودة والاعتماد.



حيث شهد "وكيل الوزارة" ورشة عمل لمعلمي الصفوف الأولى لتنمية مهارات الخط العربي ورشة عمل لتنمية مهارات الحاسب الآلي لمديري الإدارات النوعية واجتماع إدارات التوجيه المالي والإداري والتدريب والجودة لتجهيز ورش عمل مشتركة لمديري ووكلاء المدارس بالادارات التعليمية.



وأكد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ان تعليم دمياط يشهد حزمة تدريبات وورش عمل مكثفة في جميع نواحي العملية التعليمية وذلك في إطار توجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ومن خلال محاور التنمية المهنية للمعلمين في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030



وخلال التدريبات ناقش "وكيل الوزارة" المتدربين نقاشات حول التدريبات ومتطلباتها وبعض المشكلات التى تواجههم أثناء التدريب وفي المدارس اثناء اليوم الدراسي، ووعد سيادته بالعمل على تعزيز تلك التدريبات التي لاقت اقبالا كبيرا وحل العديد من المشكلات التى تواجه المتدربين.

