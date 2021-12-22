بورسعيد تكرم أبطال العدوان الثلاثي وأسرهم باحتفالات العيد القومي.. صور

بورسعيد - محمد عزام

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، أبطال الانتصار على دول العدوان الثلاثي وأسرهم، وذلك خلال احتفالية لفرقة الموسيقى العربية على مسرح قصر الثقافة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956 وتضمنت قائمة المكرمين كل من: البطل الفدائي أحمد هلال، وأسر الأبطال الفدائيين ومنهم: محمد مهران، وعلى زنجير، وزينب الكفراوي، وعليه الشطوي.

وشهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، احتفالية، لفرقة الموسيقى العربية وذلك بمسرح قصر الثقافة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

ومن المنتظر أن يضع محافظ بورسعيد ومدير الأمن، إكليل من الزهور، غدا الخميس، على النصب التذكاري بميدان الشهداء، يعقبه إزاحة الستار عن تمثال الفنان محمود ياسين بالمركز الثقافي، ثم افتتاح بطولة السباحة بالمدينة الرياضية.

كما جلس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، بجوار أسر أبطال العدوان الثلاثي، خلال احتفالية فرقة الموسيقى العربية بمسرح قصر الثقافة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

ورفض محافظ بورسعيد الجلوس على المقعد المخصص له، معربًا عن فخره بالجلوس بجانب أسر من رفعوا اسم بورسعيد عاليًا، وكتبوا بحروف من نور اسم بورسعيد في العالم كله، مؤكدا على أن أهل بورسعيد فخورين أنهم أحفاد 59. وقال محافظ بورسعيد، خلال كلمته باحتفالية فرقة الموسيقى العربية بمسرح قصر الثقافة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956، إنه وأهل بورسعيد فخورين أنهم أحفاد 56. وأكد المحافظ، على أن حب الوطن وبناءه يأتي بالجهد والعرق والإخلاص والأمانة، ومن علمنا ذلك هم فدائي 56 الذين قدموا أرواحهم من أجل مصر.



أبطال ٥٦



تكريم أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد



تكريم البطل على هلال



جانب من ابطال المقاومة الشعبية