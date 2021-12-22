بعد حكم المؤبد.. 5 محطات مرتبطة بمحاكمة محمود عزت بقضية التخابر

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمنعقدة بطرة، كلمة النهاية في إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، بعد حكم المؤبد ضد المتهم.

المحطة الأولى

فى 19 ديسمبر 2020، نظر المحكمة أولى الجلسات، ولم تتلو النيابة أمر إحالة المتهم لعدم وصول مفردات القضية.

المحطة الثانية

فى 28 ديسمبر 2020، تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهم، وانكر المتهم التهم الموجهة إليه.

المحطة الثالثة

فى 1 مارس 2021، سلمت النيابة المحكمة كتاب مصلحة الأحوال المدنية مثبت به اسم المتهم باسم السيد محمود عزت مواليد 1944، وصدر له بطاقة رقم قومى 35900103180442، بتاريخ 23 يناير 2007، ومثبت بها أستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، الإقامة 10 شارع أبو الفتوح مصر الجديدة.

المحطة الرابعة

فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 15 أغسطس 2021، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم

المحطة الخامسة

فى 19 ديسمبر 2021 قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم، ليصبح الحكم الثانى الصادر ضد المتهم حضوريا.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.