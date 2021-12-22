اليوم السابع
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بعد حكم المؤبد.. تواريخ مرتبطة بمحاكمة محمود عزت فى قضية التخابر

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 05:15 ص
بعد حكم المؤبد.. تواريخ مرتبطة بمحاكمة محمود عزت فى قضية التخابر المتهم ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمنعقدة بطرة، كلمة النهاية في إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، بعد حكم المؤبد ضد المتهم.

وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى منها..

1 ـ "19 ديسمبر 2020"، ويشير لأولى جلسات محاكمة المتهم.

2 ـ   "15 أغسطس 2021"، ويشير لتاريخ مرافعة النيابة بالدعوى.

3 ـ "5 أكتوبر 2021"، ويشير لتاريخ حجز الدعوى للحكم.

4ـ "19 ديسمبر 2021"، ويشير لجلسة النطق بالحكم على المتهم بالسجن المؤبد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما جرى التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.


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