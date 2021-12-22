بعد المؤبد بقضية التخابر.. 4 أحكام فى السجل الجنائى لـ محمود عزت

كتب إيهاب المهندس

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، حكما بالمؤبد ضد محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس".

وأصبح السجل الجنائى للمتهم يضم 4 أحكام حتى الآن من بينهم حكما نهائيا وهى:

ــ فى أبريل 2021، صدر ضده حكما بالمؤبد فى إعادة محاكمته فى أحداث مكتب الإرشاد من الدائرة الثانية إرهاب.

ــ حصل نائب المرشد على حكم نهائى بإدراجه مع آخرين على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بالقضية التي تحمل الرقم 1 و2 لسنة 2020 إدراج إرهابيين.

ـ حصل على حكما فى 19 ديسمبر الجارى بالمؤبد فى قضية التخابر.

ــ ومن الأحكام التى تتواجد فى سجل المتهم حكم بالإعدام غيابيا فى قضية اقتحام السجون "اقتحام الحدود الشرقية"، والتى قام بعمل إعادة إجراءات فيها وسيصدر فيها حكما يوم 21 فبراير 2022.