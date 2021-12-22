بدون انقطاع للمياه .. الانتهاء من اصلاح خط طرد صرف صحى جرجا قطر 1000 ملى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم الإنتهاء من إصلاح خط طرد صرف صحى قطر 1000 ملى والذى يخدم مدينة جرجا ونجع كويز ونجع مقلد والذى تعرض للكسر بطريق قرية المجابرة بمدخل العوامر.

وأشار رئيس مياه سوهاج أن الإصلاح أستغرق 8 ساعات وأنه تم تغير وصلة كاملة بطول 3 متر قطر 1000 ملى زهر مرن كما أنه لم تتوقف محطات مياه الشرب عن ضخ مياهها للمواطنين ولم تتاثر خدمات الشركة المقدمة للمواطنين.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من الإنتهاء من إصلاح خط طرد صرف صحى قطر 800 ملى والذى يخدم مدينة سوهاج وقرى تونس والشيخ مكرم والصلعا والذى تعرض للكسر بمنطقة نجع العرايا مساء أمس بدون انقطاع للمياه صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب.

وأشار رئيس مياه سوهاج أن الإصلاح استغرق 20 ساعة وأنه لم تتوقف محطات مياه الشرب عن ضخ مياهها للمواطنين ولم تتاثر خدمات الشركة المقدمة للمواطنين.

ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، من تشغيل عدد 2 بئر مياه ارتوازى بقرية أولاد الشيخ بمركز دار السلام بتكلفة تبلغ 1.2 مليون جنيه،وأن هذه الأبار يستفيد منها المواطنين بقرى أولاد الشيخ ونجع الدير ونجع هاشم عسيرى والشيخ شاهين والتى تقع بمناطق جبلية مرتفعة، وأنه تم حالياً من خلال تلك الأبار القضاء على مشكلة ضعف المياه التى كانت تعانى منها هذه المناطق، بالإضافة إلى تحسين جودة المياه المنتجة وتلبية احتياجات المواطنين المائية.