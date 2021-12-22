بث مباشر.. التوأم اللى جنن الحكم فى ماتش كورة.. طرد لاعب ولقيه قدامه فقرر إلغاء المباراة

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، حكاية التوأم مصطفى عبد الله محمد عبد الحميد حديفه، وشقيقه محمد، من مواليد 20 أكتوبر لعام 1992، من محافظة كفر الشيخ، يشكلان معا ثنائي مرعب للخصوم، فالأول يشغل الجناح الأيسر، والآخر مهاجم داخل فريق واحد، ويساهمان سويا في تسجيل الأهداف لفريقهما.

قال مصطفى حديفة، بداية لعبهما كرة القدم، كانت مع فريق تحرير فوه، وشاركا معه في الصعود إلى الدرجة الثالثة، ووقتها كانا في سن الثامنة عشر، وأكملا مع في الدرجة الثالثة، ونافس الفريق على الصعود للدرجة الثانية، وكانت المنافسة شديدة ، وبعدها انتقل وشقيقه إلى فريق بلطيم ولعبنا معهم في دور الـ ٣٢ لكأس مصر وخرج الفريق أمام فريق المنصورة وأحرز شقيقه يومها هدف التقدم من صناعته، وبعدها لاعبا لفريق السنبلاوين في دورة الترقي للصعود للممتاز(ب)، ثم لعبا لنادي دسوق صاحب الجماهيرية الكبيرة في المحافظة، وحاليا هما بفريق نادي سيدي سالم.

وأضاف محمد حديفة،في آخر مباراة لهما ألغى الحكم المباراة لأنه أعطاه انذارين وبعدها تم طرده وبعدها بخمس دقائق دخل شقيقه مصطفى بدلا من أحد لاعبي الفريق لتغييره وبعدها بحوالي 4 دقائق، ثقال حارس مرمى فريق الخصم للحكم بأن اللاعب الذي طردته عاد للملعب مرة أخرى وبرغم محاولتنا لاقناع الحكم إننا توأم ولسنا شخص واحد وأن من طرده هو أنا محمد والدليل أن قدمه تنزف دما إلا أنه ألغى المباراة وصمم على كلامه.

وقال مصطفى حديفة، شقيقه محمد لا يتحمل كثيراً لذلك يسبب له العديد من المشكلات، ولكنهما يخافا على بعضهما، وما يشعر به من آلام يشعر بها شيقه محمد،

وهناك العديد من اللاعبين أو جيرانهم لا يستطيعون التفرقة بينهما.