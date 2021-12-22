بتكلفة 327 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بههيا الشرقية خلال 2021

الشرقية - إيمان مهني

استعرضت الدكتوره سحر لطفى رئيسة مركز ومدينة ههيا بالشرقية، جهود العمل خلال عام 2021 ، من بينها تحويل مقلب القمامة لحديقة، وتنفيذ 90% انشاء نفق ههيا بتكلفه 10 مليون جنيه، والإنتهاء من مستشفى الكبد بنسبة 100% و جاري تنفيذ محطة معالجة حوض نجيح، محطة مياه العدوة بتكلفة 60مليون بنسبه تنفيذ 95%.

أكدت أن رئاسة المجلس تقوم بشن حملات نظافة يوميه للحفاظ على جو بيئي صحي ويتم رفع قمامة ومخلفات صلبة من مدينة ههيا ومن الوحدات المحلية بنطاق المركز يومياً ويتم نقل تلك المخلفات من القمامة والمخلفات الصلبة ونواتج الهدم إلى المقالب العمومية المخصصة لمركز ههيا و رفعها بالتعاون مع وحدة التدخل البيئى السريع بالمحافظة بإجمالى 100 ألف طن خلال العام.

قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بإلغاء النقطة الوسيطة لتجميع مخلفات القمامة على مصرف الاحراز بجوار مبنى وحدة مرور ههيا و جارى إنهاء انشاءه كمتنزة عام تحت مسمى ( حديقة 30 يونيه ) ليكون متنفس طبيعى للأهالى على مساحة إجمالية قدرها 3500 م2.

كما قامت رئاسة المركز بالتعاون مع وحدة التدخل البيئى السريع بالمحافظة لرفع مخلفات القمامة من طريق بحر مويس الشرقى "الكوبرى الاقصى" و إعداده كحديقة كمتنفس عام للأهالى على مساحة 600 م2 و تجميل الطريق الدائرى لمدينة ههيا اتجاة أبوكبير على جنابية ابوكبير المغطاة – فتم عمل حائط سور مزين بالطوب الفرعونى و تجميل المدخل بعمل مسله فرعوني.

كما قامت رئاسة المركز بالتنسيق مع المجتمع المدني بتطوير وتجميل ميدان بمدخل المدينة طريق ههيا / الزقازيق لإزدواج الطريق من أمام الإدارة الزراعية ومركز الشباب وعمل احواض من الزهور وعمل ميدان بقرية الزرزمون، كما تم عمل مسلة فرعونية بمدخل قرية المحمودية مقابل مبنى ديوان الوحدة المحلية بالمحمودية كما تم عمل بوابة بمدخل قرية المهدية و بوابة بمدخل قرية شرشيمة و التنسيق مع المجتمع المدنى بتدعيم الوحدة المحلية بمنزل حيان بعدد 3 ماتور شفط وسحب مياه الأمطار وتدعيم الوحدة المحلية بالمحمودية بعدد (25 ) عامود لإنارة مداخل القرى.

كما تم عمل وإنشاء أحواض زهور وتجليدها بالبلاط السيراميك مقابل مستشفى ههيا المركزى وإعادة إحلال الحديقة و دهان اسوار المستشفى من جهة ش احمد عرابى و دهان اعمدة الانارة بشوارع مدينة ههيا عرابى الجمهورية بحر مويس الشرقى والغربى والطريق الدائرى ومداخل مدينة ههيا اتجاة الزقازيق وأبوكبير والإبراهيمية لإظهار المنظر الجمالى للمداخل وحفاظاً على الأعمدة من الصدأ والتهالك.

و تجميل مزلقان الفتحة من شارع عرابى بالمقابل لشارع الجمهورية لإظهار المنظر الجمالى للمنطقة، كما تم تجميل طريق مساكن عزبة العساكرة والمعاشات ببناء بلدورة ودهانها والأعمدة وقص الأشجار كما تم تجميل المنطقة من مقابل مبنى محكمة ههيا وإنشاء أحواض زهور ونقاط انتظار للأهالى بمقاعد رخامية.

كما تم تجميل المنطقة من مقابل بنك مصر بإنشاء أحواض زهور ومقاعد رخامية لانتظار الأهالى، إنشاء أحواض زهور ومقاعد رخامية مقابل نادى ههيا الرياضى لإنتظار الأهالى وكمتنفس عام طبيعى على جسر بحر مويس الغربى، تجميل طريق بحر مويس الشرقى من أمام ومقابل مركز شرطة ههيا حتى كوبرى الأقصى بتركيب بلاط انترلوك وإنشاء أحواض زهور كمتنفس طبيعى للأهالى.

كما تم إعادة بناء السور الساند لجسر بحر مويس من مقابل مركز شرطة ههيا و مقابل شارع الجامع الكبير حفاظا على حياة المواطنين والاطفال وانشاء احواض زهور وزرعها بالأشجار الزينة كمتنفس طبيعى لأهالى المنطقة.

كما شكلت لجان للمرور على المحال التجارية ومراكز الدروس والكافتريات لمراجعه تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وتم ضبط 4 مراكز للدروس الخصوصية، وتحرير 1448 محضر حيال غير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية حفاظاً على صحه المواطنين.

قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفه من علَي حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية بنطاق المركز، و تم تحرير 264 محضراً ضد المخالفين منهم وتم تنفيذ عدد 187 قرار إزالة إشغال.

وقامت رئاسة المركز بشن حملات لإزالة التعديات بنطاق رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعه بعدد " 28 حمله إزالة " ضمن حملات الإزالة بالموجه الـ 18 بالمراحل الثلاثة بالمركزوالمدينة. حيث تم تنفيذ بالقرارات المنفذة للإزالات بإجمالى 701 قرار بمساحة اجمالية 65752.5 متر، وقامت رئاسة مدينة ههيا بإزالة "92 إعلان" غير مرخص وتم ترخيص " 77 اعلان" طبقا للوائح والقوانين المقررة.

وللإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات التنموية والخدمية تابعت رئاسة مركز ومدينة ههيا تنفيذ أعمال مشروعات تنموية وخدمية لخدمة أهالي المركز، حيث انه جارى انشاء نفق ههيا بتكلفه 10 مليون جنيه بنسبه تنفيذ 90٪ والإنتهاء من مستشفى الكبد بنسبه 100٪ ومحطة معالجة حوض نجيح لخدمه قرى المطاوعة – شرشيمة – السكاكرة – حوض نجيح - السلامون وتوابعها بتكلفه 107 مليون وبنسبه تنفيذ 40٪ و محطة معالجة دبوس لخدمة قرى وتوابع وحدتى منزل حيان – المحمودية وتوابعهما بتكلفة 73 مليون و20 إلف جنيه بنسبه 60٪ ومشروع الصرف الصحى بقرى وتوابع قرية العلاقمة ومحطة معالجة و خطوط الطرد بتكلفة 55 مليون بنسبه تنفيذ 88٪ و إنشاء كوبرى على بحر فاقوس مقابل قرية العلاقمة بتكلفة 5.5 مليون جنيه بنسبه تنفيذ 90٪ واحلال وتجديد مبنى الوحدة الصحية بقرية المهدية بتكلفه 4 مليون و800 الف جنيهوبنسبة تنفيذ 100٪ وإحلال وتجديد محطة مياه العدوة بتكلفه 60مليون جنيه بنسبه تنفيذ 95٪ و مشروع تبطين ترعة النظامية 75%.