امطار غزيره تضرب الإسكندرية من جديد.. لايف وصور

الإسكندرية اسماء على بدر

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة من توقفها لساعات قليلة، على شرق ووسط المدينة وتحرك سريع لسيارات الصرف الصحى لكسح مياه الأمطار.



وكانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قد أعادت فتح البوغاز، بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية ، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.



ووجه الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة ـ بإستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.



على الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأى تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.



الأمطار بالإسكندرية



الأمطار



أمطار الإسكندرية



امطار غزيرة



جانب من الأمطار بالإسكندرية



جانب من الأمطار



