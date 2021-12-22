اليوم.. نظر محاكمة طبيب كلى وآخرين بتهمة الاتجار فى الأعضاء البشرية

كتب أحمد حسنى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة طبيب كلى و4 آخرين بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية.

وكان صدر قرار بحجز الحكم على طبيب كلى و4 آخرين في جلسة 22 ديسمبر برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بصفته طبيبا بشريا، أستاذ جراحة كلى، و3 آخرين، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجنى عليهم.