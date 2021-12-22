اليوم .. قافلة متكاملة لجامعة كفرالشيخ بمركز ومدينة السلوم

كفر الشيخ- محمد سليمان



تنظم اللجنة الطبية العليا الاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة كفر الشيخ ومؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمطروح قافلة طبية موسعة وذلك للقرى الأكثر احتياجاً وذلك لعلاج المرضى غير القادرين .

وتشمل القافلة تخصصات "العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية" علي نفقة الدولة ، وذلك أيام الخميس والجمعة ٢٣-٢٤ ديسمبر 2021 في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصرا بمركز ومدينة السلوم وسيتم توزيع جميع الأدوية بالمجان تحت إشراف الأساتذة المختصين بجامعة كفر الشيخ.

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و إشراف اللواء خالد شعيب ،محافظ مطروح والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والمنسق العام للقافلة الدكتور محمد شعبان، الأمانة العامة لمجلس الوزراء.