اليابان تخصص 109 ملايين دولار كمساعدات لأفغانستان والدول المجاورة

ا ش ا

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن اليابان ستخصص حوالي 109 ملايين دولار من الميزانية التكميلية للبلاد لمساعدة أفغانستان والدول المجاورة لها بهدف معالجة الأزمة الإنسانية في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن بيان أصدرته الخارجية اليابانية قولها إنه :" قررت حكومة اليابان أمس المساهمة بما يقرب من 109 ملايين دولار أمريكي من الميزانية التكميلية للسنة المالية 2021 لأفغانستان والدول المجاورة لها لمواجهة الأزمة الإنسانية في أفغانستان".

وتعتزم طوكيو تقديم المساعدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في مجالات مثل الرعاية الصحية والغذاء والتغذية والمياه والصرف الصحي وتحسين سبل العيش على أن يتم تخصيص الأموال من خلال 16 منظمة دولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وبحسب البيان، سيتم تخصيص 100 مليون دولار لأفغانستان، و4.01 مليون دولار لإيران، و 3.72 مليون دولار لباكستان، و الباقي لطاجيكستان ولأوزبكستان.