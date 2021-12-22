اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 07:34 ص
أكرم القصاص
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النمسا تشدد قيود السفر إلى بريطانيا وهولندا والدنمارك والنرويج بحلول عيد الميلاد

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 06:00 ص
النمسا تشدد قيود السفر إلى بريطانيا وهولندا والدنمارك والنرويج بحلول عيد الميلاد النمسا
ا ش ا

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شددت النمسا قيود دخول المسافرين القادمين من بريطانيا وهولندا والدنمارك والنرويج بسبب الانتشار الواسع لمتغير "أوميكرون" من فيروس كورونا في هذه الدول وذلك اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق عيد الميلاد بالتقويم الغربي.
وقال فولفجانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي - في تصريحات له الثلاثاء - إنه لن يُسمح لطائرات الركاب من بريطانيا والدنمارك وهولندا والنرويج بالهبوط في النمسا مع حلول عيد الميلاد، وأضاف أنه تم تصنيف هذه الدول على أنها مناطق نشطة لتحورات فيروس كورونا .
من جانب آخر..ذكرت وزارة الصحة النمساوية اليوم أن البلاد سجلت 2528 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

النمسا

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قيود كورونا

اخبار النمسا

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