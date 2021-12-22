القبض على متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد - بهحت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، في القبض على مسئول عن شركة للخدمات وتوريد العمالة لإدارته الشركة "بدون ترخيص" وقيامه بالنصب على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (مسئول شركة خدمات "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس - له معلومات جنائية)، بإدارة الشركة المشار إليها وإنشاءه صفحة على موقع التواصل الإجتماعى لمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال من خلال الإعلان عن قدرته على توفير عمل للمواطنين داخل البلاد مقابل تحصله على مبالغ مالية، وأنه يتربح من جراء بيع إستمارات السيرة الذاتية لضحاياه وحثهم على إحضار معارفهم لزيادة فرص المتقدم للالتحاق بإحدى الوظائف دون الالتزام بتوفير فرص العمل.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على (كمية من عقود العمل الوهمية- مجموعة من الإيصاللات والأوراق وشهادات مؤهلات لأشخاص مختلفين).

بمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأمكن التوصل إلى 3 من المجنى عليهم، وباستدعائهم اتهموا سالف الذكر بالنصب والاحتيال عليهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.