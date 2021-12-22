القبض على عامل بحوزته 45 طربة حشيش فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة بنى سويف عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر بـ45 طربة حشيش بقصد الإتجار، ووردت معلومات للرائد أشرف الخولي رئيس مباحث مركز بني سويف، تفيد قيام ش. م. 46 سنة وشهرته أبوفتحى عاطل ومقيم مركز بني سويف بحيازة كمية من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها علي عملائه بدائرة المركز.

وأعد الرائد أشرف الخولي كمينا له وتمكن من ضبطه بمنزله وعثر علي 45 طربة من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، حيث أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلي نيابة مركز بني سويف لتباشر التحقيق في الواقعة.