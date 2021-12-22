اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:31 م
أكرم القصاص
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العراق والكويت يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:44 ص
العراق والكويت يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية العراق والكويت
أ ش أ

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بحث سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي ،مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح،عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.


و أستعرض الجانبان خلال لقائهما اليوم الأربعاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية ، سبل تطوير العلاقات الثنائية ونقلها لمستويات أرحب.


من ناحية أخرى ، أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية عن إعادة فتح منفذي سفوان العراقي والعبدلي الكويتي أمام حركة المسافرين.


وأوضحت الهيئة - في بيان - أن اتفاقا متبادلا بين الجانبين جرى تنفيذه صباح اليوم، افتتح على إثره منفذي سفوان العراقي والعبدلي الكويتي أمام حركة المسافرين ذهابا وإيابا، بعدما كانت مغلقة أمامهم بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذها البلدان لمواجهة جائحة كورونا.


وأشارت إلى أن افتتاح المنفذين سيعود بالفائدة الكبيرة على الجانبين؛ حيث سينعكس بصورة إيجابية على زيادة حركة التبادل التجاري بين الدولتين وتعظيم حجم التعاون الاقتصادي الذي تضرر بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا.


العراق

الكويت

العراق والكويت

العلاقات بين العراق والكويت

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