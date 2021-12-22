اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 08:47 م
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السجن المشدد 3 سنوات لعامل تعدى على طفل فى الدقهلية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 08:20 م
السجن المشدد 3 سنوات لعامل تعدى على طفل فى الدقهلية محكمة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، بالسجن المشدد 3 سنوات لعامل مقيم بإحدى قري مركز طلخا محافظة الدقهلية، وذلك بعد اتهامه بالتعدى على طفل يبلغ من العمر 12عاما داخل مسكنه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي ،  وشعبان إبراهيم غالب  ، وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى  ، وأحمد عاشور الدريني،  وتامر عبد المعبود المتولي ،  وذلك في القضية التى تحمل رقم 7420 جنايات مركز شرطة طلخا والمقيدة برقم 1518 جنايات كلي جنوب المنصورة.
 
 

الدقهليه

جنايات المنصورة

السجن لعامل أعتدي على طفل

مركز طلخا

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