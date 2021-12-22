اليوم السابع
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الرئيس السيسى: "أحنا أسرة واحدة.. حكومة وقطاع خاص كله واحد"

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:13 م
الرئيس السيسى: "أحنا أسرة واحدة.. حكومة وقطاع خاص كله واحد" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تحتاج إلى 2.1 مليار دولار لاستيراد القمح سنويا، متابعا: "لما نعمل مليون فدان من أجل الحياة والزراعة يحتاجوا 200 مليار جنيه.. المليون فدان دول جاهزين مش محتاجين حاجة.. اللى ياخد منهم يرمى البذرة ويشغل مكن الرى ويشتغل.. ليه التكلفة دى علينا لأنها أمن قومى". 
 
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة بالصعيد: "أرجو أن النقطة دى ننتبه لها.. فيه مشروعات من الاقتصاديين مش بيشتغلوا فيها.. ومن حقهم كده.. ده صاحب مال ومصلحته أنه يدور على القرش اللى بنفقه ويكسب منه.. لكن الأمن القومى نصرف فيه.. بعيدا عن المنظور الاقتصادى.. المليون فدان عوائدهم قد إيه هيشغلوا قد إيه.. لو كل فدان شغل واحد ولا نص يعنى نص مليون فرصة عمل.. وزيادة معدل النمو".
 
وتابع الرئيس السيسي: "أحنا أسرة واحدة.. القطاع الخاص والحكومة.. كلنا واحد.. محدش يقول أنت وأنا.. وأحنا طبيعي أكون صادق علشان ربنا هيحاسبنى.. التحديات الموجودة في بلدنا.. يا جماعة البلد هتقوم بينا كلنا.. وفهمنا كلنا وإيدينا مع بعض".

السيسى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

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