"الدهب له بريقه".. اعترافات خادمة بسرقة مجوهرات من داخل شقة بالبساتين

كتب محمود عبد الراضي

لم تراعي خادمة العشرة، وقررت سرقة شقة تعمل بها في منطقة البساتين بالقاهرة، حيث تم القبض عليها واعترفت بجريمتها.

وقالت المتهمة في اعترافاتها بعد القبض عليها: "استغليت عدم وجود أحد بالشقة وسرقت المجوهرات منها، لكن صاحب الشقة اكتشف الأمر وأبلغ الشرطة التي ضبطتني، معبره عن ندمها فيما اقترفت يدها وأن بريق الذهب وراء ارتكابها للجريمة".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (كمية من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (خادمة المجنى عليه - مقيمة بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها بالتحريات أيدتها، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمها بالسرقة، فتم حبس المتهم.