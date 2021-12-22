الداخلية تضبط 204 قطعة سلاح وتنفذ 84 ألف حكم

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (204) قطعة سلاح نارى ، ( 253) قضية مخدرات وتنفيذ (84442) حكم قضائى متنوع.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة البلينا.. وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5337) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1509) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(131) مخالفة السير بدون تراخيص، و(6) دراجات نارية مخالفة، و(15) مخالفة شروط التراخيص.

وتمكنت الداخلية من ضبط عدد (7977) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7952) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (25) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (795) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (206) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1275) أرجيلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن ملابس جاهزة "كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة") لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، وعثر بداخل المخزن على (كمية من الملابس الجاهزة)، وإعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدى "كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة" ) لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين وإستخدامها فى الإستيلاء على نقاط الخبز المدعم بإستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بحوزته على (عدد 33 بطاقة تموينية) وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (كمية من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (خادمة المجنى عليه - مقيمة بمحافظة الجيزة).. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها بالتحريات أيدتها، وإعترفت بإرتكاب الواقعة بإسلوب "المغافلة" .. تم بإرشادها بمسكنها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمها بالسرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - سيدة) بمزاولة نشاطاً غيـر مشـروع فى مجـال تسليم وتجهيـز المـواد المخدرة بقصد الإتجار وإتخاذهم من الشقة سكن أحدهم "كائنة بدائرة القسم" مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضـبطهم حـال تـواجـدهم بالشقة المشار إليها وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة - 4هاتف محمول - مبلغ مالى – عدد من أدوات التصنيع والتغليف) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية ومُقيد اليدين والقدمين ، أمام المقابر بدائرة القسم ، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (مقاول ، له معلومات جنائية مسجلة ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) كما أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (نقاش لدى المجنى عليه ، وزوجته "لها معلومات جنائية" وشقيقها) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية ، فأتفق مع الثانية والثالث على إستدراجه وقتله وسرقته، وفـى سبيل ذلك قامت الثانية بالتواصل مع المجنى عليه وتقابلا بمدينة أكتوبر ثم توجها إلى شقة المجنى عليه وخلال تواجدها بالشقة وضعت له قرص مخدر بمشروب الشاى ، ثم صعد الثالث وطرق على الباب ولدى فتح المجنى عليه الباب باغته بالتعدى عليه بحجر فسقط أرضاً ثم حضر الأول وقاموا بتقييده وخنقه حتى فارق الحياة ، ثم قاموا بالإستيلاء على بعض مقتنيات الشقة وهاتف محمول ، وتم نقل جثة المجنى عليه إلى محل العثور عليها ، وعقب ذلك قاما ببيع الهاتف المحمول بمبلغ مالى ، وقامت الثانية بإحضار سيارة ربع نقل وتوجهت إلى شقة المجنى عليه بالمفاتيح الخاصة به وقامت بنقل الأجهزة الكهربائية وبعض الأثاث إلى الشقة سكنها ، وأرشدوا عن المسروقات .

زقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية .. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (6) قطع سلاح نارى بحوزة (6) متهمين، وضبط (13) قطعة سلاح أبيض، وضبط (14) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (15) متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7562) حكم قضائى متنوع.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية "يعمل بإحدى الدول" – شخص آخر "متواجد بالبلاد" .. يقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "يعمل بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المتواجد بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الدولة المتواجد بها أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الشخص الآخر "متواجد بالبلاد" بالعملة المحلية - وهو ما يعرف بنظام المقاصة – ومن ثَم يقوم عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة..مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم "المتواجد بالبلاد" وضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر "المتواجد خارج البلاد"..كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة شهور طبقاً للفحص المستندى مليون جنيه مصرى.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (مسئول شركة خدمات "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس - له معلومات جنائية).. بإدارة الشركة المشار إليها وإنشاءه صفحة على موقع التواصل الإجتماعى لمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال من خلال الإعلان عن قدرته على توفير عمل للمواطنين داخل البلاد مقابل تحصله على مبالغ مالية، وأنه يتربح من جراء بيع إستمارات السيرة الذاتية لضحاياه وحثهم على إحضار معارفهم لزيادة فرص المتقدم للإلتحاق بإحدى الوظائف دون الإلتزام بتوفير فرص العمل.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها.. وعثر بحوزته على (كمية من عقود العمل الوهمية- مجموعة من الإيصاللات والأوراق وشهادات مؤهلات لأشخاص مختلفين) بمواجهته إعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأمكن التوصل إلى 3 من المجنى عليهم، وبإستدعائهم إتهموا سالف الذكر بالنصب والإحتيال عليهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف التواجد الأمنى بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية .. وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها ترجل أحد الأشخاص من سيارة "ملكه" وقيامه بكسر زجاج سيارة أخـرى بإستخدام "كوريـك" حال توقفها بجانب الطريق، وحال محاولتهم ضبطه قام بإستقلال سيارته فى محاولة منه للفرار ، فقامت القوة الأمنية بمطاردة السيارة مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيد المتهم والإصطدام بسيارتين وأحدث بهما تلفيات .. ثم توقفت سيارة المتهم وتم ضبطه وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم).

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم).. بإكتشافه سرقة (كمية من الملابس، خاتم ذهب من داخل مسكنه) بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "ربع نقل" وتبين أن مالكها "مقيم بالقليوبية" وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (آخران "لأحدهما معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم وأحدهم مستقلاً السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق وكسر الشباك" وأقر أحدهم بحيازة السلاح النارى للدفاع عن نشاطهم المؤثم، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بذات الإسلوب المشار إليه.. وأقروا بإرتكاب عدد (6) حوادث سرقة بذات الإسلوب، تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهم بالسرقة.

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان ، فقد قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق (مديريتى أمن أسوان والأقصر) وذلك إستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية .. كما شارك قطاع الخدمات الطبية بفريق طبى من جميع التخصصات لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

(الأجهزة الأمنية تتمكن من كشف ملابسات واقعة تصادم سيارتين بمنطقة الخليفة بالقاهرة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاة قائدى السيارتان.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة بين سيارتين نتج عنها وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين بدائرة القسم ، وبالإنتقال أمكن تحديد طرفى المصادمة ، طرف أول (قائد سيارة أجرة "ميكروباص به تلفيات " فر هارباً) وبصحبته (شخصان "أحدهما توفى متأثراً بإصابته" - سيدتان .. جميعهم بهم إصابات وكدمات متفرقة بالجسم) وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لعلاجهم .. طرف ثان (أحد الأشخاص "قائد سيارة بها تلفيات" فر هارباً تاركاً السيارة بمحل الواقعة، بالفحص تبين أنه حال سير قائد السيارة الأجرة "طرف أول" بالسيارة قيادته بمحل البلاغ فوجىء بالطرف الثانى حال سيره بالسيارة قيادته عكس الإتجاه ، مما أدى إلى إصطدامه بسيارة الطرف الأول وإنقلابها ووفاة أحد الأشخاص " طرف أول" متأثراً بإصابته وحدوث إصابة مستقلى السيارة من "الطرف الأول" بينما لاذ قائدى السيارتان بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد السيارة الأجرة "طرف أول" ، وتبين أن السيارة الأخرى " قيادة الطرف الثانى" مقيدة بإسم أحد الأشخاص وبإستدعائه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله طلب منه (سايس "محدد") مفاتيح السيارة ملكه للتوجه للشقة سكنه للإطمئنان على نجلته وأن السيارة كانت حيازة الأخير وقت وقوع الحادث ، وأمكن ضبطه وبمواجهة قائدى السيارتين بالتحريات أقرا بهروبهما خشية مسائلتهما قانونياً وتبين عدم حمل المتهم الثانى ثمة تراخيص .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم السلام أول) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر ومقلدة ومنسوبة لعلامات تجارية وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وعثر بداخل المصنع على المضبوطات (3,750 طن مواد خام - ٤٥٠٠ قطعة مصنوعات جلدية ومستلزمات إنتاج – 2 ماكينة) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها بمواجهته إعترف بإدارته المصـنـع بـدون تـرخيص وحيازته للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام) لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين وإستخدامها فى الإستيلاء على نقاط الخبز المدعم بإستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بحوزته على (عدد 95 بطاقة تموينية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت وحدة مباحـث قـسـم شـرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة مـن ضـبـط (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم) مطلوب التنفيذ عليها فى عدد من القضايا (مبانى - عدم تنفيذ قرار ازالة) بإجمالى حبس (4 سنوات) وغرامات مالية مستحق بلغت أربعة عشر مليون جنيه .. وذلك حال إختبائها بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة المقطم .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجـرح نافذ بالرقبة ، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (عامل، مقيم بذات الناحية) بسبب خلافات حول الجيرة ، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام قطعة زجاجية محدثاً إصابته المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات تـمكـنت قوة أمنية من مباحـث القسـم مـن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة علـى النـحـو المشار إليـه وأضـاف بتخلصـه مـن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بالقائها بالطريق العام .

وتمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ثلاثة أشخاص ، مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهما بأحد العقارات "تحت الإنشاء" بمنطقة سكنهم ، وبحوزتهما (كمية من مخدر البودر وزنت 1,235 كيلو جرام - 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى - عدد 4 هواتف محمول) بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم ، والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهم الإجرامى .

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال صيانة كوبرى "تحيا مصر" الملجم على محور روض الفرج ، الأمر الذى يستلزم غلق كلى للكوبرى المشار إليه يوم الجمعة الموافق 24/12/2021 لمدة 14 ساعة لتنفيذ أعمال الصيانة وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

ـ غلق الإتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائرى والإتجاه القادم من الدائرى إلى الكورنيش ومناطق شبرا غلق كامل لمدة ساعتين إعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 23/12/2021 وحتى الساعة 2 من صباح يوم الجمعة الموافق 24/12/2021.

ـ غلق الإتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائرى مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الإتجاه الآخر إعتباراً من الساعة 2 من صباح يوم الجمعة الموافق 24/12/2021 حتى الساعة 8 من صباح نفس اليوم .

ـ غلق الإتجاه القادم من الدائرى إلى الكورنيش ومناطق شبرا مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الإتجاه الآخر إعتباراً من الساعة 8 صباح يوم الجمعة الموافق 24/12/2021وحتى الساعة 2 من بعد الظهر نفس اليوم، على أن تكون إجمالى المدة الزمنية من بداية الأعمال وحتى النهاية 14 ساعة .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1423) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (289 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (21,600 طن- 1994 بطاقة)، وضبط ( 58 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (118,668 طن – 37361 عبوة - 12000 قطعة – 340 لتر)، وضبط (33 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (8,393 طن – 75 عبوة)، وضبط (25 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (13,984 طن – 32245 عبوة – 24881 قطعة – 580متر) ، وضبط (29 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (114420 لتر – 224 إسطوانة).

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية..وفى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (4) قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط عدد (1) قضية وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية : ضبط عدد (2) قضية وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (41) قضايا وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1405) مخالفة مرورية متنوعة وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (260) حكم قضائى متنوع وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (1) قضية.

وقامت مديرية أمن بنى سويف بتنظيم زيارة لعدد من طلاب المدارس إلى (إدارة مرور بنى سويف) حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم .

ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن .

وتبلغ من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة السيدة زينب لمترو الأنفاق بالعثور على حافظة نقود متروكة على أحد المقاعد برصيف المحطة وبداخلها (بطاقة رقم قومى - مبلغ مالى) وتم التحفظ على الحقيبة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالك حافظة النقود المشار إليها والذى حضر وأدلى بأوصافها ومحتوياتها ، وأضاف بتركها سهواً، وتم تسليمه الحافظة بكامل محتوياتها، ومن جانبه توجه بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول وفى التواصل معه إعادة المفقودات الخاصة به.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3130) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (13046) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (194) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1356) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).



