الحكومة النمساوية تناقش إغلاق البلاد في يناير المقبل بسبب "أوميكرون"

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تجتمع الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر؛ لبحث فكرة إغلاق البلاد مجددا في يناير المقبل بعد تزايد إصابات متغير "أوميكرون" من فيروس كورونا في كل دول أوروبا.

وذكر بيان للمستشارية النمساوية، أن الاجتماع سوف يشارك فيه حكام الولايات وخبراء الفيروسات وقيادات المستشفيات للنقاش بشأن الإجراءات المشددة الجديدة.

وأضاف البيان أن مشاورات خاصة سوف تجمع المستشار النمساوي مع كل من فولفجانج موكشتاين وزير الصحة وإليزابيث كوستنيجر وزيرة السياحة لمناقشة تأثير تصاعد الأزمة فى الجارة ألمانيا والتي أقرت اليوم قيودا جديدة فى البلاد .

يشار إلى أن النمسا تدرس احتمال إغلاق البلاد في يناير المقبل بعد الإغلاق الحالي المطبق فقط على الأشخاص غير المطعمين في عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.