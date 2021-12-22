التنمية المحلية: تركيب 105 آلاف قطعة موفرة لاستهلاك المياه فى دور العبادة

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن تركيب حوالى 105 ألف قطعة موفرة فى دور العبادة بجميع محافظات الجمهورية تنفيذأً لبروتوكول تركيب القطع الموفرة لإستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس الذى تم توقيعه بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى) ، بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات، وتغطية 35 ألف مسجد أهلى و 7 آلاف كنيسة، وذلك فى إطار إجراءات وجهود الحكومة لترشيد استهلاك المياه تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، بتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من المياه وتعظيم الاستفادة منها .

وأوضح شعراوى، فى بيان اليوم، أن القطع الموفرة لإستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الإستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس، لافتاً إلى إن الوزارة تقوم بتوفير وإتاحة الإعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب هذه القطع ، حيث تم تركيب 14613 قطعة موفرة فى محافظة الجيزة و 11267 قطعة موفرة فى محافظة دمياط و 7918 قطعة موفرة بمحافظة الشرقية و4539 قطعة موفرة فى مدن القناة .

أما عن محافظات الوجه القبلى فقد تم تنفيذ 4539 قطعة موفرة على حدة فى كل من محافظات المنيا والفيوم وبنى سويف وسوهاج وأسوان ، وتم تنفيذ 4549 قطعة موفرة فى قنا و 2267 قطعة موفرة فى الأقصر، أما عن شمال وجنوب محافظة سيناء فقد تم تركيب 2276 قطة موفرة و2359 قطعة موفرة فى البحر الأحمر و 2267 قطعة موفرة فى مطروح ، أما عن القلوبية والبحيرة والغربية فقد تم تركيب 4539 قطعة موفرة فى كل محافظة ، و5381 قطعة موفرة فى كفر الشيخ و 4539 قطعة موفرة فى القليوبية و 1885 قطعة موفرة فى الدقهلية .

وشدد شعراوى، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتحديد مختص في كل محافظة يتولى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس مع موافاة الوزارة بإجراءات التركيب في جميع الوحدات والمراكز والمدن بكل محافظة ، وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف مع الإلتزام بعمل الصيانة المطلوبة .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب بالمحافظات وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ مشيراً إلى وجود خطة للتوسع في إتاحة القطع الموفرة لاستهلاك المياه وتركيبها في مختلف المنشأت والمبانى الحكومية والأماكن العامة والتي تقوم بتنفيذها جميع الوزارات وأجهزة الدولة ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظاً على مواردنا المائية وتوفير تكلفة استهلاك المياه.