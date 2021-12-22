اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"التعليم" تكرم الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة فى أولمبياد اللغة الإنجليزية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 08:44 م
"التعليم" تكرم الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة فى أولمبياد اللغة الإنجليزية نائب الوزير لشئون المعلمين بين المكرمين
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الأربعاء، احتفالية لتكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين الذين شاركوا في الأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية، وحققوا فيه مراكز متقدمة على مستوى العالم وذلك بديوان عام الوزارة. 
 
ومن جهته أعرب الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، عن سعادته وفخره بالطلاب المصريين الذين بذلوا الكثير من الجهد ومنافستهم لأقرانهم الطلاب فى أنحاء العالم، وأثبتوا أنهم قادرون على المنافسة العالمية محققين التنافسية العالمية في التعليم التى تستهدفها رؤية مصر  2030، والتى تستهدف إعداد طالب قادر على التنافسية والتميز والإبداع.
 
وأضاف الدكتور رضا حجازى أن هذا يتفق مع تطوير التعليم الجديد والتركيز على بناء الشخصية المصرية لتنشئة أجيال قادرة على التغيير والتحديث، وذلك يُثبت أن التعليم المصري قوي وقادر على المنافسة مع أقوى الدول، متمنيًا أن يكون هناك استمرارية لهذا النجاح وظهور الكثير من الطلاب العباقرة ودعم الشركات لهؤلاء الطلاب.
 
وأعربت الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام خلال كلمتها عن فخرها بالطلاب المشاركين، قائلة أنكم أبطال ونحن فخورين بكم ورفعتم علم بلدكم مصر، ليؤكدوا للعالم أن مصر لا زالت منارتها مضيئة بالعلم بفضلكم أنتم، وأننا نعود مرة أخرى للريادة ليست فقط على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى العالمي.
 
وأكد الدكتور أيمن حلمي عضو مجلس إدارة شركة إديوميتر مصر لتنظيم المسابقات العلمية الدولية أن الشركة مصرية تقوم رؤيتها على تحقيق رؤية مصر 2030 فى الوصول إلى التنافسية العالمية مما يدعم الوزارة فى تحقيق الريادة عالميًا، حيث تمنح الفرصة لطلاب المدارس من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي فى منافسة طلاب العالم فى المواد التعليمية مثل الرياضيات، واللغة الإنجليزية، والعلوم والكمبيوتر، والذي يدعم الطلاب المصريين فى إثبات جدارتهم العلمية وتحقيق مراكز عالمية وتشكيل منتخبات تمثل مصر فى المحافل الدولية.
 
وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم الطلاب والطالبات الفائزين وتقديم شهادات تقدير وهدايا لتفوقهم وتحفيزًا لهم، وفاز بالمركز الأول على مستوى العالم  الطالبة شهد وائل محمد أحمد عبد الوهاب بمدرسة نارمر الحديثة بالجيزة، وفازت أيضًا بالمركز  الأول الطالبة مريم محمد إبراهيم الرصد بمدرسة كلية فيكتوريا بالإسكندرية، وفازت بالمركز الثالث على العالم الطالبة لوجين أحمد محمد محمد على بمدرسة جيل المستقبل الدولية، كما فاز بالمركز الرابع على العالم الطالب مهند عاصم أمين أبو الغار بمدرسة كلية فيكتوريا بالمعادى بالقاهرة، وفاز بالمركز السابع على مستوى العالم الطالب نور وائل على قطب بمدرسة النيل المصرية بالمنيا، وفاز بالمركز الثامن الطالب محمود عبد العاطى محمد راضى بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ببنى سويف، وفاز بالمركز الثامن الطالبة ريماز خالد محمد حنفى بمدرسة صقر قريش الرسمية للغات بالقاهرة، وفاز بالمركز العاشر الطالب إياد معتز يوسف بمدرسة سقارة للغات بالجيزة، وفاز بالمركز الحادى عشر الطالب خالد محمد خالد بمدرسة طلائع المستقبل المشتركة للغات بالقاهرة.
 
 
وحضر الاحتفالية من الوزارة، الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، وعدد من قيادات الوزارة، ومديري المدارس، والمشرفين، ومن شركة إديوميتر مصر الدكتور أيمن حلمي عضو مجلس إدارة الشركة، والدكتور محمود رمضان المدير التنفيذى للشركة.
 
 
جدير بالذكر أن الأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية موسم 2022، العاشر عالميًا، والثالث محليًا سيشارك بها 54 دولة وسوف تقام التصفيات فى مدينة شرم الشيخ فى يونيو القادم.
 
d7ef0c6d-e248-4793-bb80-81b57dc8884e
 

 

91f06060-cbf0-426c-b6e7-77d2901a2727
 

 

c62292e0-4b05-4cdd-9660-737d8f543c98
 

 

b87a0be1-50eb-4e37-8dfd-6b0b832827a5
 

 

 


التربة والتعليم

تكريم طلاب

الأولمبياد الدولى

قطاع التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة العامة الليبية تصدر أمرا بحبس وزير التربية والتعليم الليبي احتياطيا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:25 م

أسبوع تشريعى ورقابى حافل أمام النواب.. 3 قوانين لصالح رفع جودة التعليم وتحسين أوضاع أساتذة الجامعات والمعلمين.. ومواجهة وزير التربية والتعليم بـ114 أداة رقابية حول كثافة الفصول والتخبط فى تطوير المناهج وصعوبتها

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 11:00 ص

وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا يكرم مديرى المدارس المتميزين

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:56 م

طالبات مسابقة "هى تقود" يستعرضن منتجاتهن بمقر وزارة التربية والتعليم.. صور

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:28 م

وزارة التربية والتعليم تبدأ قبول طلبات الراغبين فى أداء الامتحانات على نظام المنازل بالمرحلة الثانوية.. وتؤكد: من أدى امتحان أولى ثانوى منازل بعد فصله ولم يعد قيده يستكمل باقى الاختبارات منازل

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة