التأمين الصحى يكشف حزمة خدمات جديدة بمستشفياته لأول مرة .. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور محمد ضاحى، رئيس هيئة التأمين الصحى، عن الخدمات المستحدثة بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال العام الجاري.

وقال، الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي تم إدراج خدمة (TAVI) زراعة الصمام الأورطي بواسطة القسطرة، ضمن خدمات القلب والأوعية الدموية، وتم إجراء 113 عملية جراحية بتكلفة 320 ألف جنيه للعملية الواحدة.

وأوضح الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي أنه تم إدراج خدمة (EVAR) إصلاح تمدد الشريان الأورطي الباطني باستخدام الدعامة المغطاة، وخدمة (TEVAR) إصلاح تمدد الشريان الأورطي الباطني باستخدام الدعامة المغطاة، وتم إجراء 116 عملية جراحية بتكلف 600 ألف جنيه للعملية الواحدة.

واستطرد أنه تم استحداث خدمات طبية بجراحة المخ والأعصاب، حيث تم إدراج خدمة تركيب جهاز لتحفيز العصب الحائر بمستشفى مدينة نصر، وتم إجراء 4 عمليات جراحية، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، كما تم استحداث خدمة تركيب جهاز تحفيز عملق المخ DBS بتكلفة 560 ألف جنيه.

وتابع ضاحي أن الهيئة تقدم خدمات التشخيص والعلاج والجراحة لمرضى الأورام من خلال 34 لجنة فرعية للأورام منتشرة بمحافظات الجمهورية، و26 مستشفى وعيادة تقدم العلاج الكيماوي، و15 مستشفى مخصص لإجراء العمليات الجراحية، بتكلفة بلغت مليار و693 مليون جنيهًا، منهم 317 مليون و609 ألف جنيهًا خُصصت لإجراء جراحات أورام الثدي.

وأوضح أنه تم تجهيز 21 عيادة أسنان متكاملة بالمستشفيات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى تقديم خدمة جراحة الوجه والفكين بمستشفيات (مدينة نصر، المنصورة، سبورتيج الطلبة، كرموز، جمال عبد الناصر، بني سويف، النيل، بنها)، كما تم استحداث الخدمة الطبية لعلاج أسنان المواليد وذوي الاحتياجات الخاصة تحت مخدر عام بمستشفيات أطفال مصر والمقطم بمحافظة القاهرة، ومستشفى الطلبة سبورتنج بمحافظة الإسكندرية.

ونوه إلى استحداث خدمات طبية أخرى (الحشو الضوئي وكاحت الجير بالموجات فوق الصوتية، وأشعة بانورما الأسنان، الكون بيم، سيفالومتريك) بالإضافة إلى تجهيز 9 معامل لإدخال الخدمة الطبية التيجان الثابتة (الطرابيش البورسلين) بدون تكلفة مالية، وإنشاء عيادة أسنان بمستشفى الشرطة بمدينة نصر، ولفت إلى المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، من خلال تطوير وتجهيز عيادة أسنان بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.