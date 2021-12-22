اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 07:22 ص
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البيئة: دمج المفاهيم البيئية بمناهج التعليم ضمن موضوعات مؤتمر المناخ 2022

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 07:00 ص
البيئة: دمج المفاهيم البيئية بمناهج التعليم ضمن موضوعات مؤتمر المناخ 2022 وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
كتبت منال العيسوى

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شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اهمية دمج بعد البيئة فى المناهج التعليمية واعداد جيل واعى مهتم بقضايا البيئة وعلاقة السلوك بالحفاظ على البيئة.. وحددت كلا من وزارتى البيئة والتعليم العالى، سبل التعاون للإعداد والتحضير لمؤتمر" المناخ COP 27" والمقرر استضافته في مصر شهر نوفمبر 2022.
 
وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أنه من أهم الموضوعات التى سيتم طرحها خلال جلسات المؤتمر المزمع انعقادة بمدينة شرم الشيخ العام المقبل، دمج المفاهيم البيئية فى  المناهج التعليمية.
 
ومن أهم خطوات دمج البيئة فى التعليم وآلية الاستعداد، تنظيم جلسة خاصة بدمج أبعاد التغير المناخي في مناهج التعليم الجامعى، الذى يعد من الموضوعات الجديدة في الطرح في مؤتمرات المناخ، عرض خطوات مصر في دمج أبعاد تغير المناخ في مناهج التعليم، ومنها بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والتعليم العالي لدمج موضوعات البيئة ومنها تغير المناخ في مشروعات تخرج الطلاب، سيتم إدراج تأثير التغير المناخي في انشطة التعليم الجامعي، وخاصة التعليم الطبي، إلى جانب الاهتمام بطب المناطق الحارة، والأمراض التي تصاحب ارتفاع درجات الحرارة، تنفيذ أنشطة البيئة في الجامعات ودعم مبادرات وأطروحات الطلاب في مجال البيئة.

البيئة

وعى الطلاب

التغير المناخى

مؤتمر شرم الشيخ

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