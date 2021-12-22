البيئة تحرر محضرا لمستشفى بالشرقية لحرق مخلفاتها الطبية بالأراضى الزراعية

كتبت منال العيسوى

انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعى، الفيس بوك عدد من الفيديوهات لحرق مخلفات طبية لأحد المستشفيات ببلبيس، تضمنت مخلفات العمليات من "المشيمة" الناجمة عن عمليات الولادة والزوائد الدودية.

وخلال الفيديو الذى صوره أحد أهالى قرية ميت ربيعة التابعة للوحدة المحلية بكفر ابراهيم مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، تبين ان احد العمال بالمستشفى خرج مع أحد الجرارات المنوط بها نقل المخلفات للمحرقة الطبية وحرقها هناك، الا انه توجه لاحد الاراضى الزراعية على جانبى الطريق وإلقاء المخلفات وإشعال النيران فيها.

وفور انتشار الفيديو المصور قامت الوحدة المحلية بكفر إبراهيم بتحرير محضر مخالفة للمستشفى بسبب إلقاءها المخلفات والنفايات الخطرة فى الطريق العام بعد المعاينة وإثبات صحة الواقعة.

وأبدى الأهالى استيائهم من حرق المخلفات الطبيية فى الطريق الأمر الذى يتسبب فى تعريضهم للعدوى والتلوث، رغم إقرارهم بأن المستشفى تؤدى لهم خدمات طبيبة مميزة بأسعار معقولة وطالبوا بتدخل وزيرة البيئة لاتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل إلزام المستشفى بالتخلص الآمن من مخلفاتها الطبية عن طريق حرقها بالمحارق المخصصة.

وعلى الفور تحرك جهاز شئون البيئة فرع الشرقية حيث قام بالفعل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتفقد المستشفى والاطلاع على السجلات الخاصة بالملف البيئى للمستشفى وتبين من المعاينة وجود مخالفات بيئية متعلقة بالسجل الخاص بالمخلفات الطبية وطرق التخلص الآمن منها وكمياتها مما يعد مخالف للقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة والمخالفة تمهيدا لعرضها على النيابة العامة بالشرقية.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة من وزارة البيئة ووزارة الصحة فرع الشرقية ممثلة فى رئيس جهاز شئون البيئة بالشرقية الدكتور مجدى الحصرى ، ورئيس لجنه العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية برئاسة الدكتور هشام مسعود.