الاتحاد الأوروبى يخصص 900 مليون يورور لتعزيز السلام والأمن فى المناطق المتضررة

كتبت: هناء أبو العز

بميزانية تبلغ 900 مليون يورو تقريبًا، سيدعم البرنامج العالمى لأوروبا حول السلام والاستقرار ومنع النزاعات الإجراءات ذات التأثير العالمى أو الإقليمى خلال الفترة 2021-2027، من خلال تقديم المساعدة لبناء القدرات لمنع النزاعات، وبناء السلام والتأهب للأزمات والتصدي للتهديدات العالمية وعبر الإقليمية والناشئة، ومن خلال هذا البرنامج سيساهم الاتحاد الأوروبي في تحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

وقال نائب رئيس المفوضية جوزيب بوريل: "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على معالجة عدم الاستقرار والصراع على الصعيد العالمي، ومن خلال هذا البرنامج، نزيد من قدرتنا على العمل ودعم شركائنا في منع النزاعات وبناء السلام والتأهب للأزمات على الصعيد العالمي والتصدي للتهديدات الناشئة، وسيضمن أن نطابق طموحاتنا بدعم ملموس".

وسيركز الدعم المقدم فى إطار هذا البرنامج على أولويتين رئيسيتين هما السلام والاستقرار ومنع الصراع، والتهديدات العالمية وعبر الإقليمية والناشئة.

وفي عام 2021، ستركز الإجراءات الممولة في إطار هذا البرنامج على الأساليب المبتكرة لمعالجة التضليل في عمليات بناء السلام والحلول التكنولوجية المجتمعية لتغير المناخ الحساسة للنزاع، فضلاً عن معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف العنيف وتمويل الإرهاب، وبالتوازى مع ذلك، ستواصل ضمان الدعم الحاسم لمنظمات المجتمع المدني والتعددية، بالإضافة إلى تعزيز أدوات الإنذار المبكر وتحليل النزاعات.