الإسبان يحبسون أنفاسهم فى انتظار الفائزين بـ"يانصيب" عيد الميلاد

كتبت: هناء أبو العز

بدأ سحب أرقام الحظ فى يانصيب عيد الميلاد الإسبانى فى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء فى دار أوبرا تياترو ريال فى مدريد، والتى تصل إلى ما مجموعه 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) فى انتظار الفائزين المحظوظين.

ويستمر الحفل من ثلاث إلى أربع ساعات، حيث يتم أيضًا سحب العديد من الجوائز الأصغر.

الجائزة الرئيسية المسماة "El Gordo" أو Fat One هي 4 ملايين يورو للتذكرة الكاملة، و يتم دفعها 172 مرة ، حيث يتم بيع كل رقم من رقم التذكرة البالغ 100000 عدة مرات، وتباع التذاكر أيضًا في كسور.

ويعتبر اليانصيب ، الذي تم إطلاقه منذ أكثر من 200 عام ، الأقدم في العالم والأكبر أيضًا بسبب المبلغ الإجمالي المتضمن، في إسبانيا ، يمثل الأمر حدث ضخم ، حيث يشتري كل شخص تقريبًا ما يسمى بـ "decimo" واحدًا على الأقل ، أي عُشر تذكرة واحدة.

يتابع الملايين من الجمهور القرعة على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، وقام تلاميذ من مدرسة سان إلديفونسو الداخلية في مدريد بتلاوة الأرقام في الأغاني - مرة أخرى هذا العام من خلال التباعد الاجتماعي والأقنعة ، والتي لم يُسمح لهم بإزالتها إلا أثناء العرض.