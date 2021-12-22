اعترافات خادمة بسرقة مجوهرات من داخل شقة بمدينة نصر تقودها للمحاكمة

كتب كريم صبحى

استمرارا لمسلسل جرائم الخادمات، كشفت التحريات والتحقيقات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة فى منطقة مدينة نصر، حيث تبين أن وراء الواقعة خادمة كانت تعمل لدى المجنى عليها اختمرت فى عقلها سرقتها لعلمها باحتفاظها باموال ومشغولات ذهبية داخل شقتها نظرا لعمها عندها خادمة، لتأمر النيابة باحالتها للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن ملابسات واقعة سرقة شقة أحد المواطنين فى مدينة نصر، وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (كمية من المشغولات الذهبية - 4 ساعات) مـن داخـل مسـكـن والـدة زوجتـه الكـائـن بـذات العقـار، واتـهـم (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) كانت تعمل لديه بمسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وأن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان اختبائها طرف (شقيقتها، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة " إبان عملها لدى المجنى عليه، كما تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتها "سيئة النية" (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم الخصوص بالقليوبية)، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.