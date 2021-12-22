استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

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واصلت دول العالم،الثلاثاء، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة:

آسيويا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، الثلاثاء، تسجيل 25 ألفا و907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد-19) ، و1027 حالة وفاة جراء تداعيات المرض؛ وذلك خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وبلغ إجمالي الإصابات بـ "كوفيد-19" منذ بدء الجائحة 10 ملايين و 267 ألف و719حالة. فيما نوه البيان إلى تسجيل 1027 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليبلغ العدد التراكمي لعدد حالات الوفاة، منذ بدء انتشار "كوفيد 19" في البلاد، 299 ألف و249 حالة.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 2413 إصابة جديدة و43 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و175 ألفا و782 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 131 ألفا و167 حالة وفاة.

وسجلت السلطات اليابانية الثلاثاء/ 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الإنجليزية أن السلطات سجلت أيضا حالتي وفاة جديدتين، مضيفة أن عدد الحالات الخطرة التي لا زالت تتلقي العلاج في مستشفيات البلاد يبلغ حاليا 28 حالة. يشار إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء بلغ مليونين و730 ألف و722 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18 ألفا و394 حالة وفاة.

وسجلت إندونيسيا 216 إصابة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و260 ألف و893 مصابا والوفيات إلى 144 ألفا و24 حالة وفاة .

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 826 ألفا و206 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و577 حالة .

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 291 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و581 ألفا و634 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 28 ألفا و51 حالة وفاة.

وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية 10 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 15 ألفًا و 412 إصابة بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 57 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 662 إصابة جديدة و 14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 611 ألفا و 557 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 8222 حالة وفاة.

في سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 280 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 276 ألفًا و 385 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 817 حالة عقب تسجيل حالتين وفاة واحدة فقط على مدار أمس.

وفي أوروبا، في المملكة المتحدة، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 90 ألفًا و 529 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجلت 172 حالة وفاة، وهو ما يزيد بثلاث مرات عن عدد الوفيات المسجلة أمس الإثنين، حيث رصدت وزارة الصحة البريطانية 44 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 153 حالة وفاة، و30 ألفا و798 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هنالك 135 ألفا و931 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 5 ملايين و436 ألفا و158 إصابة.

وفي ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 23 ألفا و 428 حالة إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 462 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 108 ألفا و 184 حالة وفاة.

وسجلت وزارة الصحة اليونانية 77 وفيات، و6 آلاف و424 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و55 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى مليون و44 ألف و301 إصابة.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 16 حالة وفاة، و5754 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البرتغال إلى 18 ألفا و812 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى مليون و233 ألفا و608 إصابة.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 806 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 146 ألفا و802 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 623 حالة بعدعدم تسجيل أي وفيات على مدار أمس.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 2001 حالة إصابة جديدة بكوفيد و157 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 726 ألفا و794 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 30 ألفا و239 حالة حتى الآن.

ففي النمسا، سجلت السلطات الصحية 2528 حالة إصابة جديدة و4217 حالة وفاة مرتبطة بالمرض خلال ال24 ساعة الماضية. وبأحدث حصيلة يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في النمسا 1253961 حالة، بينما تبلغ الوفيات حتى الآن 13538 حالة.

وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 991 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بارتفاع أكثر من 600 حالة مقارنة بحصيلة اليوم السابق، فضلا عن 12 حالة وفاة. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لاتفيا 268456 حالة، وتبلغ الوفيات 4466 حالة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 1555 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، بارتفاع بلغ ما يقرب من ألف حالة مقارنة بحصيلة اليوم السابق، و6 حالات وفاة. ووفقا للأرقام الرسمية، يبلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في سلوفينيا حتى الآن 450 ألفا و703 حالات، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 5512 حالات وتعافى 427 ألفا و323 شخصا من المرض.

وفي فنلندا، سجلت البلاد 2042 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 221 ألفا و292 مصابا ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 1493 حالة.

وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 42 ألفا و491، وتستقر حالة الوفيات عند 471 حالة .

وفي رومانيا، سجلت وزارة الصحة 826 إصابة جديدة و66 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 799 ألفا و455 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 58 ألفا و320 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت البلاد 2803 إصابة ووفاة 47 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 678 ألفا و533 مصابا والوفيات إلى 12 ألفا و90 حالة.

وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 13 ألفا و57 اصابة جديدة و 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 640 ألفا و413 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 3101 حالة وفاة.

وفي سويسرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 198 ألفا و521 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و36 حالة

وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 5279 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 666 ألفًا و 667 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 5835 حالة.

وفي صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1276 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 24 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و284 ألفا و757 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و 461 حالة .

وفي بيلاروسيا، سجلت وزارة الصحة 832 إصابة جديدة و16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 686 ألفا و294 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5415 حالة وفاة.

وفي الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 143 ألفا و164 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 51 مليونا و110 ألفا و283 حالة، كما تم تسجيل 1299 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 806 ألفا و335 حالة.

فيما أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل تسجيل 5542 إصابة و202 وفاة جديدة بوباء "كوفيد-19 " كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و215 ألف و856 إصابة منذ بدء الجائحة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 617 ألفا و873 حالة وفاة.