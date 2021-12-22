استطلاع لجارديان يكشف: 56% من البريطانيين واجهوا نقص غذاء و33% لم يجدوا وقود

كتبت: نهال أبو السعود

أظهر استطلاع للرأي أن البريطانيين عانوا من نقص في الغذاء والوقود عدة مرات أكثر من سكان 12 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقا لصحيفة الجارديان.

أدت مشاكل سلاسل التوريد العالمية التي سببها الوباء إلى تعطيل شبكة التجارة الدولية منذ الصيف، حيث تسببت أعمال النقل المتراكمة مع نقص العمالة لخلق ندرة في السلع المختلفة في جميع أنحاء العالم.

وجادلت الحكومة بأن النقص جزء من نمط عالمي وليس أسوأ في المملكة المتحدة منه في أي مكان آخر ، على الرغم من أن الخدمات اللوجستية والخبراء - لا سيما في قطاع الأغذية - قالوا إن المشاكل تتفاقم في بريطانيا بسبب فقدان العمال والسائقين من شرق أوروبا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأظهر استطلاع YouGov أن المقيمين في المملكة المتحدة كانوا أكثر عرضةً عدة مرات لأن يكونوا قد عانوا ، أو يعرفون الأشخاص الذين عانوا من نقص في الغذاء والوقود أكثر من الأشخاص في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والسويد والدنمارك ، وأكثر احتمالًا إلى حد ما لقد جربتهم أكثر من أولئك الموجودين في الولايات المتحدة.

عند سؤالهم في أوائل ديسمبر عما إذا كانوا قد عانوا شخصيًا من أي ندرة في المواد الغذائية في الأسابيع الأخيرة، أجاب 56% من المشاركين في المملكة المتحدة بنعم ، بينما قال 9% إنهم لم يختبروا شخصيًا ولكنهم يعرفون أشخاصًا لديهم تلك المعاناة.

في أوروبا، كانت نسبة الأشخاص الذين قالوا إنهم أصيبوا شخصيًا أقل بثلاث إلى تسع مرات: 18% في ألمانيا ، و 16% في فرنسا ، و 12% في السويد ، و 8% في الدنمارك ، و 6% في إيطاليا، وتراوحت النسبة التي قالوا إنهم يعرفون الأشخاص الذين عانوا من نقص في الغذاء من 13% في فرنسا إلى 8% في الدنمارك وإيطاليا.

وكانت المملكة المتحدة أيضًا الدولة الوحيدة التي قالت أعداد كبيرة من الناس إنها عانت من نقص الوقود في الأسابيع الأخيرة، منذ الأزمة في سبتمبر وأكتوبر، حيث قال واحد من كل ثلاثة بريطانيين 33% إنهم عانوا شخصيًا من ندرة الوقود مؤخرًا، مقارنة بما لا يزيد عن 10% في أي بلد آخر.