اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:49 ص
أكرم القصاص
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استشهاد شاب فلسطينى إثر إطلاق الاحتلال النار على سيارته واشتعالها قرب جنين

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:00 ص
استشهاد شاب فلسطينى إثر إطلاق الاحتلال النار على سيارته واشتعالها قرب جنين الاحتلال الاسرائيلى
ا ش ا

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استشهد شاب فلسطيني إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، النار على مركبته واشتعالها قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
 
وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن شابا (مجهول الهوية) قتل، فيما أكدت طواقم الإطفاء الإسرائيلية أنها عثرت على جثمان داخل السيارة التي اشتعلت فيها النيران. 

وأظهرت مقاطع فيديو، تصاعد ألسنة اللهب من سيارة فلسطينية تقف بالقرب من "حاجز دوتان" العسكري لقوات الاحتلال؛ وسط أنباء تفيد بأن سائقها عالق داخلها.

وأشار شهود عيان إلى انفجار السيارة بعد أن أتت عليها النيران بالكامل.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على المدخل الرئيسي للبلدة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج، وأشاروا إلى تواجد مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية من البلدة وتمنع المواطنين من الاقتراب منها.

 

 

فلسطين

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جنين

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