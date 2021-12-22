اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 08:47 م
أكرم القصاص
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إنشاء وتطوير 11 مستشفى بـتكلفة 2 مليار و186 مليون جنيه فى 7 محافظات "إنفوجراف"

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 08:00 م
إنشاء وتطوير 11 مستشفى بـتكلفة 2 مليار و186 مليون جنيه فى 7 محافظات "إنفوجراف" إنجازات ضخمة تشهدها محافظات مصر

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إنجازات ضخمة تشهدها محافظات مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكدها الأرقام والإحصائيات التي تعكس حجم التنمية في كافة القطاعات خلال الفترة من 2014 حتى 2021.

 

ونستعرض في هذا الإنفوجراف أبرز جهود التنمية بالقطاع الصحى في 7 محافظات...

 

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الصعيد

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