اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:59 ص
أكرم القصاص
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إعادة فتح منفذى سفوان العراقى والعبدلى الكويتى أمام حركة المسافرين

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:44 ص
إعادة فتح منفذى سفوان العراقى والعبدلى الكويتى أمام حركة المسافرين منفذ سفوان الحدودى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية اليوم الأربعاء عن إعادة فتح منفذي سفوان العراقي والعبدلي الكويتي أمام حركة المسافرين.


وأوضحت الهيئة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن اتفاقا متبادلا بين الجانبين جرى تنفيذه صباح اليوم، افتتح على إثره منفذي سفوان العراقي والعبدلي الكويتي أمام حركة المسافرين ذهابا وإيابا، بعدما كانت مغلقة أمامهم بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذها البلدان لمواجهة جائحة كورونا.


وأشارت إلى أن افتتاح المنفذين سيعود بالفائدة الكبيرة على الجانبين؛ حيث سينعكس بصورة إيجابية على زيادة حركة التبادل التجاري بين الدولتين وتعظيم حجم التعاون الاقتصادي الذي تضرر بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا.


منفذ سفوان الحدودى

العبدلى

العراق

الكويت

العراق والكويت

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