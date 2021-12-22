إصابة 5 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بملوى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل ، على طريق نواى التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا ،وتخرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيقات .

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب تروسيكل، بالطريق المنتجة إلى قرية نواي التابعة إدارياً لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا. وبالانتقال والفحص أفادت التحريات الأولية إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وجاء الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلاب التروسيكل.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.