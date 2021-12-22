إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى أخميم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد كوبرى أخميم العلوى بدائرة قسم ثان سوهاج، وقوع مصادمة بين سيارتين أعلى الكوبرى، مما نتج عنه إصابة شخصين بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الكوبرى عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم ثان سوهاج، يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين ووجود مصابين، وذلك أعلى كوبرى أخميم، وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث التى أجرت شئونها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوقوع حادث تصادم ومصابين أعلي كوبري أخميم دائرة قسم ثان سوهاج، تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "روماني ف ت" 35 سنة مدير بشركة أدوية ويقيم دائرة مركز أخميم اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة ملاكي قيادة "جمال ع ع" 55 سنة موظف بالشئون الصحية بسوهاج ويقيم بدائرة القسم.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الثانية باشتباه ما بعد الارتجاج، و"فايز ت ب" 66 سنة بالمعاش، ويقيم بدائرة مركز أخميم من مستقلي السيارة الأولي، بكدمات وسحجات بالرأس، وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج، وبسؤال المصابين أقروا بمضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.