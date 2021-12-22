أهالى شارع شيديا بالإبراهيمية فى الإسكندرية يطالبون برفع القمامة والشركة تستجيب

كتبت: شيماء حمدى الإسكندرية أسماء على بدرى

أرسل القارئ ياسر جاد الله، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، بسبب انتشار القمامة في حي شرق إسكندرية بجانب مدرسة حفني ناصف ومستشفي وكنيسة الأنبا تكلا في شارع شيديا بالإبراهيمية، فضلا عن الرائحة الكريهة والخوف من العدوى بالأمراض، والاختناق بسبب الدخان الناتج عن حرق هذه القمامة، مطالبا برفع القمامة بشكل مستمر خاصة مع وجود نباشين لقمامة وانتشار الرائحة القذرة.



واستجابت الشركة المسئولة عن رفع القمامة لشكوى القارئة، وجرى توجيه سيارة لرفع القمامة من السوق استجابة لـ اليوم السابع.



القمامة





القمامة



تنظيف الشارع



رفع القمامة

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".