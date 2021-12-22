أمطار متوسطة على مناطق متفرقة فى مطروح وانخفاض درجات الحرارة.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

شهدت عدد من مناطق محافظة مطروح، سقوطاً للأمطار المتوسطة والخفيفة، خلال فترة المساء، من بينها مدينة مرسى مطروح، ومناطق أخرى، مع انخفاض درجات الحرارة، على كافة الأنحاء.

وتشهد المحافظة حاليا طقس بارد، وانخفضت درجات الحرارة لأقل من 11 مئوية خلال ساعات الليل المتأخرة، والصباح الباكر، مع انتشار السُحُب الكثيفة، ووجود فرص لسقوط الأمطار.

وكانت فترة النهار، قد شهدت طقساً دافئاً وسطوعاً للشمس، في ظل أجواء صافية وعدم وجود سُحُب وغيوم أو رياح، على خلاف فترة المساء، التي تكاثرت خلالها السُحُب، وتساقط المطر.

وكانت محافظة مطروح والساحل الشمالي، قد شهدت خلال اليومين الماضيين، سقوطاً للأمطار الخفيفة والمتوسطة، بشكل متقطع مع نشاط للرياح الباردة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، على كافة الأنحاء.

وتسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، في إعلان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تعطيل الدراسة الدراسة، يومي الأحد والاثنين الماضيين، في جميع مدارس المحافظة، وعادت الدراسة للانتظام، أمس الثلاثاء بعد استقرار حالة الطقس.

يذكر أن أهالي المحافظة، ينتظرون كل عام، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار، ويقيمون صلوات الاستسقاء عند تأخرها، لملء الآبار وخزانات وسدود حجز مياه الأمطار بالوديان، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح وغرس شتلات أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار والمحاصيل، ويطلق أبناء مطروح عليها "أمطار الخير".

على جانب ترفع أجهزة المحافظة، استعداداتها لاحتواء آثار الأمطار المتوقعة، والاستعداد لأعمال سحب وإزالة أية تراكمات لمياه الأمطار، قد تحدث بشوارع وطرق المدن المختلفة، بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والحماية المدنية، لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع وعلى الطريق الدولي الساحلي.