أمريكا وهولندا تبحثان سبل التعاون فى مواجهة الجرائم الإلكترونية

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بحثت الولايات المتحدة وهولندا مجموعة من الأولويات، بما في ذلك سبل التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في إنفاذ القانون ضد الجرائم الإلكترونية من بين أمور أخرى.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن واشنطن وأمستردام أجرتا الحوار الإلكتروني الثاني في واشنطن العاصمة.



وأضاف البيان أن الجانبين جددا التزامهما القوي بحماية حقوق الإنسان عبر الإنترنت وبناء القدرات الإلكترونية. كما أعربا عن دعمهما المستمر لنهج أصحاب المصلحة المتعددين لإدارة الإنترنت.



وتطرق الجانبان، بحسب البيان، إلى مناقشة وإدارة الإنترنت والتقنيات الحرجة والناشئة وأمن سلسلة التوريد وعمليات الأمم المتحدة المقبلة ذات الصلة بالفضاء الإلكتروني.



ووفقا للبيان، ترأس القائم بأعمال نائب منسق شؤون الإنترنت في وزارة الخارجية الأمريكية ليزيل فرانز الوفد الأمريكي الذي ضم أيضًا مشاركين من وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة التجارة ومجلس الأمن القومي، فيما ترأست السفيرة العامة للسياسة الأمنية والسيبر ناتالي جارسما الوفد الهولندي المشترك بين الوكالات والذي تضمن ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل والأمن والمركز الوطني للأمن الإلكتروني ووزارة الشؤون الاقتصادية والمناخ والسفارة الهولندية لدى واشنطن العاصمة.