أفريقيا: إعطاء أكثر من 178 مليون جرعة من لقاح كورونا بأنحاء القارة

ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم إعطاء أكثر من 178 مليونًا و385 ألفا و705 جرعات من لقاحات فيروس كورونا بجميع أنحاء القارة.
وأوضحت المراكز - في أحدث إحصائيات اليوم الأربعاء أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بالقارة الأفريقية ارتفع إلى 9 ملايين و257 ألفا و141 إصابة، بجانب تسجيل 226 ألفًا و229 وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.
وأضافت أن إجمالي حالات التعافي بلغ 8 ملايين و371 ألفا و635 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة، مشيرة إلى أنه يوجد في جنوب أفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا
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