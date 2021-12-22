أفريقيا: إعطاء أكثر من 178 مليون جرعة من لقاح كورونا بأنحاء القارة

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ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم إعطاء أكثر من 178 مليونًا و385 ألفا و705 جرعات من لقاحات فيروس كورونا بجميع أنحاء القارة.



وأوضحت المراكز - في أحدث إحصائيات اليوم الأربعاء أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بالقارة الأفريقية ارتفع إلى 9 ملايين و257 ألفا و141 إصابة، بجانب تسجيل 226 ألفًا و229 وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.



وأضافت أن إجمالي حالات التعافي بلغ 8 ملايين و371 ألفا و635 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة، مشيرة إلى أنه يوجد في جنوب أفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا