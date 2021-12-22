أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. 570 مليون جنيه تكلفة عدد من المشروعات فى سيناء

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعة، ومن أبرزها ضخ استثمارات بلغت 570 مليون جنيه بعدد من المشروعات فى سيناء، وفي سياق السطور التالي نستعرض أهم الأخبار الاقتصادية.





570 مليون جنيها مشروعات في سيناء

تولي الدولة أهمية كبيرة لتنمية سيناء، سواء الشمال أو الوسط أو الجنوب، من خلال مشروعات تنموية متنوعة تساهم فى توفير الخدمات للمواطنين، بداية من مشروعات المرافق، امتداد لمشروعات الاسكان المختلفة.

وكشف المهندس محب سالم، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم تنفيذ عشرات المشروعات فى سيناء لتوصيل الخدمات والمرافق من خلال العديد من الشركات المصرية قبل سنوات عديدة وخلال مشروع تنمية شمال سيناء .

وأضاف إنه يتم حاليا التسليم الابتدائي لـ52 عمارة سكنية شرق قناة السويس فى الإسماعيلية الجديدة على أرض سيناء الحبيبية بتكلفة 370 مليون جنيه، ضمن عدة شركات تنفذ مجتمعا عمرانيا جديدا فى سيناء.

ومن جانبه، أشار المهندس راضى عبد العزيز، مساعد الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، إنه يجرى العمل فى تنفيذ محطة معالجة فى قرية التقدم بسيناء، ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن تكلفة تنفيذ المحطة تبلغ نحو 200 مليون جنيه لتقديم الخدمة لآلاف المواطنين المحرومين منها طوال السنوات الماضية.





3% انخفاض فى أعداد المواليد عام 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2020 ومن أهم المؤشرات بالنشرة بلغ عدد المواليد 2235326 عام 2020 مقابل 2304832 عام 2019 بانخفاض قدره 3%، كما بلغ معـــدل الموالـــيد أحياء 22.2 لكل ألف من السكان عام 2020 مقــــابل 23.3 لكل ألف من السكان عام 2019 بانخفاض قدره 1.1 لكل ألف من السكان ويمثل معدل الإنـجاب الكلي عدد الأطفال المتوقع أن تنجبه السيدة بنهاية حياتها الإنـجابية وقد بلغ معدل الإنـجاب الكلي 2.9 طفل لكل سيدة عام 2020 مقابل 3.0 طفل لكل سيدة عام 2019.

وبلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 ذكر لكل 100 أنثي عام 2020 وهي نفس نسبة النوع عند الميلاد لعام 2019، وبلغ عدد المواليد الذكـور 1143611 عام 2020 مقـابل 1179033 عــام 2019 بنسبة انخفـاض قدرها 3 ٪، وبلغ عـدد المـواليد الإنـاث 1091715 عام 2020 مقـابل 1125799عــام 2019 بنسبة انخفـاض قدرها 3 ٪، 7.9 % انخفاض في أعداد مواليد الحضر عام 2020 وبلغ عدد مواليد الحضر 1142864 عام 2020 مقابل 1240549 عــام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7.9 ٪، وبلغ عدد مواليد الريف 1092462 عام 2020 مقابل 1064283عـام 2019 بنسبة ارتفــــاع قدرها 2.6 ٪، وبلغ معدل المواليد بالحضر 26.5 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 29.3 لكل ألف من السكان عام 2019 بانخفاض قدره 2.8 لكل ألف من السكان.

إجراء 967حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 248 دراسة فنية

كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر نوفمبر الماضي أن المصلحة قامت بإجراء 967 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية و مراكز الخدمة والصيانة وعلى جودة المنتجات الصناعية، وإجراء 248 دراسة فنية متخصصة تضمنت 236 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و12 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و8 دراسات لمصلحة الضرائب ودراستين لاستخدام حصص الكحول .

كما قامت المصلحة بمنح تراخيص لـ 63 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 92 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 16 حملة رقابية خارج المخطط ، تضمنت التفتيش على 110 مصنع ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 90 شكوى، و تقديم 2624 استشارة فنية .

وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيراً الى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالاسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

55 مليار جنيه مبيعات 6 شركات عقارية بالبورصة بنمو 69%

قال بنك الاستثمار بلتون، إن الشركات العقارية الستة المدرجة فى البورصة المصرية؛ وهى تحديدًا مجموعة طلعت مصطفى، بالم هيلز، وأوراسكوم للتنمية مصر وسوديك ومجموعة بورتو القابضة ومدينة نصر للإسكان والتعمير، سجلت نموًا قويًا في المبيعات التعاقدية بلغت 55 مليار جنيه في التسعة شهور الأولى من عام 2021 بنسبة نمو 69%، بدعم من الطروحات الرئيسية الجديدة خلال عام 2021.

أوضح بلتون، فى تقرير بحثي، سبب ارتفاع المبيعات إلى أولًا تحقيق مجموعة طلعت مصطفى القابضة مستوى قياسي للمبيعات بدعم من مشروع نور الجديد الذي تجاوز 18 مليار جنيه مبيعات في التسع شهور الأولى من 2021 ، ثانيًا حققت طروحات شركتي بالم هيلز للتعمير وسوديك مراحل في مشروعات الساحل الشمالي نجاحا في النصف الأول من 2021 بدعم من الطلب المؤجل بهذه المنطقة، ثالثًا استمرار الطلب على المنازل الثانوية، الذي اتضح في مبيعات شركة أوراسكوم للتنمية مصر في الجونة ومكادي بنسبة نمو 73% على أساس سنوي ونسبة نمو 154% على أساس سنوي على الترتيب، باستثناء مبيعات الأراضي)

وزير البترول: إجمالى استثمارات مشروعات تكرير وتصنيع البترول 7.5 مليار جنيه

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مجمع انتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط، حيث استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية دور قطاع البترول في تنمية صعيد مصر وخاصة مشروع مجمع انتاج البنزين الجديد بمصفاة أسيوط لتكرير البترول، موضحاً أن محافظات الصعيد العشر يبلغ اجمالى استهلاكها من المنتجات البترولية 20% من إجمالي استهلاك مصر، ولفت إلى أهم تحديات توفير المنتجات البترولية لمحافظات الصعيد التى تمثلت في الأزمات في توفير الوقود والتكدس بالمحطات بالإضافة إلى زيادة الضغط على الطرق نتيجة نقل المنتجات من مناطق القاهرة والإسكندرية والسويس وأيضاً النقص في الطاقات التخزينية.

كما استعرض الملا جهود قطاع البترول في تنمية الصعيد في مختلف الأنشطة البترولية ، حيث أشار إلى ما تحقق في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج من وجود 10 اتفاقيات لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وطرح المزايدة العالمية الأولى بالنطاق الاقتصادى بالبحر الأحمر عقب اطلاق أول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية في عام 2018 والتي أدت لإصدار أول 3 اتفاقيات بترولية بالبحر الأحمر مع كبرى الشركات العالمية خلال عام 2020 بحد أدنى للاستثمار 2ر5 مليار جنيه تمثل حوالى 330 مليون دولار ، فيما يبلغ متوسط انتاج الشركات التابعة للقابضة لجنوب الوادى ما يزيد عن 21 ألف برميل يومياً.