اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

80% من القراء يطالبون بتكثيف الضبطية القضائية على الوحدات السكنية المخالفة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:29 ص
80% من القراء يطالبون بتكثيف الضبطية القضائية على الوحدات السكنية المخالفة الاستطلاع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالمدن الجديدة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالمدن الجديدة.

وأيد 80% من القراء مطالب تكثيف حملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالمدن الجديدة، بينما عارض 20% من القراء مطالب تكثيف حملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالمدن الجديدة.

Capture
 

القراء

الضبطية القضائية

الإسكان الاجتماعى

المدن الاجتماعى

اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة