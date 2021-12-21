80% من القراء يطالبون بتكثيف الضبطية القضائية على الوحدات السكنية المخالفة

في استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالمدن الجديدة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالمدن الجديدة.

وأيد 80% من القراء مطالب تكثيف حملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالمدن الجديدة، بينما عارض 20% من القراء مطالب تكثيف حملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالمدن الجديدة.



